Tothom a menejar la cua a Villena

uan pareix que l'estiu ja s'acaba i la rutina s'apropa, arriba el Rabolagartija a Villena. Amb la calor de les últimes setmanes d'agost a l'interior del País Valencià, desenes de grups s'ajunten a l'Alt Vinalopó per fer botar a totes eixes ànimes festivaleres que es neguen a donar per perdut l'estiu. Qui ja sap com va la cosa no s'arrisca a muntar la tenda a la zona d'acampada sense ombra, i la part que en té s'omple ràpidament. Durant el dia, als carrers del poble només es veuen festivalers buscant reviscolar amb algun entrepà i una cervesa ben freda. Quan el sol comença a baixar i les piles ja estan recarregades, el recinte de concerts s'omple i la festa comença, però no se sap quan s'acaba. I així, els festivalers passen tres dies de festa que per a molts signifiquen l'últim festival de l'estiu. Amb els anys, el cartell ha anat adquirint artistes que arriben de tots els punts de l'estat i alguns internacionals com Morat (Colòmbia), Gogol Bordello (Estats Units), Dubioza Kolektiv (Bòsnia i Hercegovina) o Talco (Itàlia). Enguany a Villena també sonaran Rozalen, La Pegatina, SFDK, Green Valley, Boikot, Mafalda o ZOO, en un dels seus últims concerts a terres valencianes abans de l'aturada que faran per al 2020.

Els dies de festivals seran des del dijous 15 fins al dissabte 17 d'agost al Poliesportiu Municipal de Villena, encara que es podrà acampar des de dimecres fins diumenge. De fet, el dimecres 14 independentment al Rabolagartija, al mateix recinte estarà el concert de Marea, el mític grup que torna amb un nou disc i la seua gira de presentació.