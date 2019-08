"Los grandes talentos siempre han estado"

Hits With Tits vela por la visibilización y normalización del papel de la mujer en la cultura. A final de año verá la luz su nuevo proyecto, el vinilo recolipatorio "Hits With Tits Vol.6"

Hits With Tits es un colectivo cultural formado por Ada Diez y Lu Sanz, basado en la música e ilustración. Principalmente tienen como cometido visibilizar el papel de la mujer en la cultura y dar oportunidades a grupos que no las tienen. En el ámbito musical, además de ser Dj's, son las creadoras y directoras del Truenorayo Fest y recopilan canciones de grupos musicales femeninos o con presencia femenina en vinilos financiados a través del crowdfunding, siendo que, a finales de año, verá la luz la sexta edición de este proyecto, «Hits With Tits Vol.6».

P ¿Cuál ha sido el proceso de preparación del vinilo?

R Lu: En primer lugar, los grupos y artistas graban por su parte los temas e incluso también los masterizan. Nosotras los recibimos y los llevamos a masterizar también y de ahí al planchado del vinilo. Este año ha habido una producción brutal por parte de los grupos.

Ada: Nos encargamos de escuchar las propuestas que nos llegan y hacer una selección para los vinilos. También me parece alucinante la capacidad de exploración que tiene Lourdes para encontrar grupos distintos y ver cuáles pueden aportar cosas. Casi siempre acierta. Una vez el vinilo está hecho, los mecenas lo escuchan, se presenta en radio y se sigue un poco la trayectoria que han tenido los grupos durante ese año. Al final se crea como una gran familia.

P ¿Qué vamos a encontrar en el vinilo?

R Lu: Una variedad de estilos impresionantes. Hay dream pop, mucho bedroom pop, grunch, garaje y temas muy «oscurillos» que estamos deseando que la gente escuche. Por ejemplo, el dúo Dreyma ha mandado un tema súper oscuro. Aparecen muchos estilos, de ahí que «Hits With Tits Vol.6» sea un vinilo muy ecléctico. Lo que más me ha impactado también es que la media de edad es de unos 20-25 años, entonces lo que escuchan ahora las personas de estas edades es lo que ha gestado el disco. Estamos viendo que hay mucha gente joven dispuesta a hacer cosas y eso nos ha encantado.

P ¿Cuántas bandas debutan en «Hits With Tits Vol.6»?

R Lu: Creo que salvo Hoax Fellows, que tienen un EP, el resto de grupos van a sacar tema en físico con nosotras por primera vez. En cuestión de conciertos sí que están girando más, porque son los típicos grupos de hacer bolos y después grabar si ven el éxito. Por ejemplo, Burning Chichi no tienen tema físico, tienen un Bandcamp donde han ido subiendo temas que hicieron a partir de la grabación de Hits With Tits.

P ¿Cuál es la línea de estilos que lleva el vinilo?

R Ada: La cosa es que encajan entre sí, el vinilo es como una sesión de Djs. y pones lo que la música te pide en cada momento para continuar, es lo que piensas que puede encajar y que puede completarlo. Por eso muchas veces nos cuesta mucho más la confección que la recepción de las propuestas. Al final también se basa un poco en lo que nos gusta o lo que nos interesa a nosotras, pero intentamos que la variedad sea amplia, que no parezca que sea todo del mismo sonido y que tenga carisma y «rollo». Al final el vinilo acaba construyéndose solo.

P ¿Cómo percibís el papel de la mujer en la cultura?

R Ada: La mujer siempre ha estado ahí. Antes la visibilidad que tenía era mucho menor, pero actualmente muchas mujeres están cogiendo el toro por los cuernos y están abriéndose camino con su talento y capacidad. Las mujeres estamos haciendo otra especie de revolución porque nos están haciendo echar pasos atrás constantemente. El espacio es también nuestro y tenemos que ocuparlo, no sólo a nivel de artistas, sino también productoras, managers, etc. Lo importante es que estamos visibilizándonos más y, por supuesto, hay grandes talentos que siempre han estado ahí. Debemos tener esa capacidad de decir «estamos aquí, queremos estar aquí y que se nos tome en serio». Si conseguimos normalizar el papel de la mujer en la cultura la cosa avanzará mucho más y se irán creando referentes, que es algo fundamental para inspirar a otras mujeres.

P ¿En qué género musical creéis que se visibiliza menos a la mujer?

R Lu: No sabría decirte porque mis referentes musicales desde siempre han sido mujeres.

Ada: Esa es una pregunta dura. Si nos basamos en los documentales de Netflix (risas), al final en el pop ves que están más visibilizadas, pero ocurre como con las ilustradoras. Muchas revistas de moda deciden sacar un artículo sobre ilustración «femenina» y realmente lo que les interesa es sacarles a ellas, con un determinado aspecto físico, con una cierta edad o de una determinada forma. Retomando un poco la pregunta, es cierto que en el pop, el country o la música electrónica están más visibilizadas, pero hay que ver cómo lo están. Al final cada granito de arena cuenta, como ver a alguien haciendo lo que quiere o como le gusta, rompiendo un poco por ejemplo lo que dijo J de Los Planetas «al final te tienes que atrever y las mujeres no tienen esa capacidad de atrevimiento».

P Algunas artistas se designan con términos referidos a la prostitución. ¿Qué opináis al respecto?

R Lu: Eso depende de cómo de abierta tenga alguien la mente y su forma de pensar.

Ada: Siempre ha habido canciones muy sexuales, subidas de tono o referidas a lo erótico. Hay que hacer propio el lenguaje, empoderarte con él, acabar con las diferencias de sexo en el lenguaje. Por ejemplo, no es lo mismo cómo se define hombre público y cómo se define mujer pública; o el tópico de que las mujeres no podemos decir tacos porque es de ser mal habladas. Todo lo que sea empoderarse haciendo propio algo que te han dicho que no es de «señoritas», está bien. También hay que darse cuenta de quién protesta, cómo protesta y por qué. El insulto hacia nuestra sexualidad, hacia nuestro cuerpo y hacia cómo decidimos hacer las cosas, va siempre hacia las mujeres, nunca les sucede a los hombres -a no ser que sean homosexuales, que es otro colectivo que también tiene que sufrir lo suyo-. Es cierto que es algo que tenemos que paliar nosotras. Encima de que una mujer intenta expresarse diciendo lo que quiere y como quiere, ¿por qué tiene que aguantar que alguien decida que tiene la potestad de insultarle con cosas referidas a su vida sexual, su forma de vestir o con las cosas que diga?

P ¿Con qué frase definiríais «Hits With Tits Vol.6»?

R Ada: «Hits With Tits es vida», lo usamos bastante porque en realidad forma parte de la vida, es algo que te anima y que está ahí, entonces «Hits With Tits es vida», nos encanta.

Lu: De hecho, lo tenemos como hashtag en todas partes y a la gente le encanta.

Ada: También es dar un «tetazo» en la mesa y decir, «esto está aquí y siempre estará».