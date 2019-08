Todo lo que puedes hacer este fin de semana en València

La Comunitat Valenciana no es solo de sol y playa. La cultura, la música, los museos, la gastronomía y lo mejor del ocio llenan las calles de la Comunitat durante todo el año, algo que permite disfrutar del tiempo libre de una forma diferente a lo que asociamos los meses de verano.

Así, la C. Valenciana ofrece una gran variedad de planes que no invitarán a estan en casa durante todo el fin de semana, sino que te harán salir para sacar el máximo partido a tus días libres. No hace falta que busques, porque nosotros te proponemos qué hacer en València.

Sagunt a Escena

La monumental Sagunt ofrece durante los meses de verano un festival de teatro, música y danza que tiene lugar en el Teatro Romano de la ciudad hasta el 7 de septiembre.

Por el festival este año pasarán nombres de la talla de José María Pou, Asier etxeandia, Maria Adanez y Carlos Dénia, entre otros. Además, entre las obras de la oferta destacan "La consagració de la primavera", "El Quijote del Plata" o "Viejo amigo Cicerón".

Este fin de semana, concretamente el 17 de agosto a las 20:00 horas, podrás disfrutar de "Mi cita con Escipión", una obra dirigida al público familiar que nos acercará al Museo Arqueológico a traves del personaje del general romano Escipión y su relación con la ciudad de Sagunt.

Además, el Teatro Romano acogerá el sábado 17 de agosto a las 22:30 horas la XV Gala Benéfica del Alzheimer, un espectaculo altruista que llevará artisas renombrados. La recaudación del evento irá destinada al mantenimiento de la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer.

Rototom Sunsplash

Benicàssim acoge desde el viernes 16 de agosto hasta el día 22 una edición más -y ya van 26- del Rototom Sunsplash, un festival de visita obligada para los amantes del reggae, con un marcado carácter internacional.

En la primera jornada, la localidad de la Plana Alta se llenará música con Mad Professor, Lady Marga, Zeena o Redhed. También los británicos Eva Lazarus & The Young Robotiks subirán al escenario, así como los italianos Acsel & The Reggae Rebel Band. Uno de los platos fuertes de la noche será Macaco.

La inmensa propuesta musical, los talleres y actividades y el conjunto de medidas ecologistas y sociales que adopta año tras año el festival para garantizar el bienestar de sus asistentes, sitúan al Rototom como un festival ejemplar, respetuoso con el medioambiente y con el entorno que le rodea.

Festival de forró O fole Roncou

Del 15 al 20 de agosto los amantes del baile tienen una cita en La Marina de València. El Veles e Vents aocge el 4º Festival de forró O fole Roncou, en el que se darán cita los máximos representantes de este baile brasileño.

En esta edición del evento, que espera acoger a unas 400 personas, tendrán lugar varias novedades y sorpresas para convertir esta cita en un día inolvidable para los asistentes.

Música, planetario y más en la Ciutat de les Arts i les Ciències

Participar en experimentos, contemplar un planetario en directo para descubrir el cielo estival y danza y natación sincronizada acompañados por "la mítica banda de Liverpool", Los Beatles son algunas de las actividades que ofrecerá este puente la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Durante "Las Noches del Oceanogràfic", las canciones de Los Beatles serán interpretadas con natación sincronizada, danza y delfines con el que se pretende dar un mensaje de respeto al mundo marino.

El Hemisfèric continúa este verano el ciclo de planetario narrado en directo "Las Nocturnas" dedicado al cielo estival. Este jueves 15 de agosto a las 21 horas y el sábado 17, a las 22 horas se celebran nuevas sesiones en la que un experto explica al público cómo es el cielo nocturno estival y las constelaciones más representativas de esta época del año, todo acompañado por una banda sonora compuesta para estas sesiones de astronomía.

Por último, el taller "CienciaMix" consiste en sesiones especiales de "La Ciencia a Escena" que reúnen las mejores experiencias para los más pequeños. Además, en "Científico por un día", los niños de entre 4 y 8 años podrán hacer de científicos.

La oferta de la la Ciudad de las Artes y las Ciencias también incluye las exposiciones interactivas del Museu de les Ciències, abierto de 10 a 21 horas, las películas IMAX del Hemisfèric con sesiones desde las 11 a las 22 horas y el Oceanogràfic, que este mes de agosto puede visitarse hasta medianoche.

La lluvia de las Perseidas

La lluvia de las Perseidas es una lluvia de meteoros que sucede todos los años hacia el 12 de agosto. En España, también se las conoce con el nombre popular de "lágrimas de San Lorenzo", dada la proximidad del máximo de este fenómeno al 10 de agosto, día de la festividad del mártir español del mismo nombre.

Sin embargo, aunque su momento de máxima actividad fue la madrugada del 12 al 13 de agosto, este fenómeno se puede disfrutar hasta el día 24.

Esta lluvia de meteoros es visible desde todo el hemisferio norte en pleno verano. Las velocidades de estos meteoros pueden superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede llegar a los 200 meteoros por hora.

Su alta actividad, junto con las condiciones atmosféricas favorables para la observación durante el verano boreal, hace de las Perseidas la lluvia de meteoros más popular, y la más fácilmente observable, de las que tienen lugar a lo largo del año.

Solmarket

Solmarket, el festival gastronómico y de ocio familiar, regresa un año más a la playa de El Puig con la mejor oferta gastronómica y lúdica del verano para todos los públicos, y del que podremos disfrutar este puente de agosoto. 24 conciertos, talleres infantiles, concursos, arte, 20 food trucks, un market veraniego con 70 expositores y un sinfín de actividades lúdicas, convierten en mágicos los atardeceres junto al mar mientras se contempla la puesta de sol.

El paseo marítimo de la playa de El Puig ofrece un extenso programa de ocio en familia desde el 26 de julio y hasta el 25 de agosto. A partir de las 19 horas, todos los visitantes podrán disfrutar, sin coste alguno, del festival gastronómico y de ocio familiar Solmarket.

Un abanico de sabores, aromas y texturas de todo el mundo a 25 metros del mar. Los paladares más exigentes pueden disfrutar de excelentes propuestas gastronómicas, de la mano de destacadas gastronetas, y actuaciones musicales en directo, con diferentes estilos musicales: desde pop, rock, hip hop, folk, jazz, swing, soul, blues, hasta música clásica, chill y lounge.



Pueblos en fiestas

Como ya habíamos dicho, una gran cantidad de pueblos valencianos celebran sus fiestas coincidiendo con este puente de la Asunción del 15 de agosto. Algunos de los pueblos en fiestas durante este puente son Xàtiva, con su conocida Fira, o Paterna con espectáculos como los moros y cristianos.

Los conciertos también llenaran localidades como Xàtiva en sus fiestas. El Diluvi, Auxili el sábado a las 22:00 horas, o Sexy Zebras el domingo a las 22:00 horas se darán cita en la ciudad para hacer aún más especial la Fira.