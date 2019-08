Rototom en pie por terra

Del 16 al 22 de agosto, Benicàssim alberga uno de los encuentros más esperados del año, el Rototom Sunsplash, reconocido como el mejor festival de música reggae del mundo. Una infinita propuesta de actividades, talleres y conferencias se sumarán además a los conciertos musicales para dar como resultado un festival «en pie por la tierra», basado en la paz y el respeto.

Hace 26 veranos, se celebró en una discoteca italiana un pequeño evento musical autofinanciado bajo el nombre de «I Encuentro Nacional de Reggae», y que mucho dista de lo que hoy ha llegado a convertirse el mejor festival de música reggae del mundo, el Rototom Sunsplash.

Por esta edición pasan artistas de la talla de Ziggy Marley, Chronixx, Busy Signal, Queen Ifrica, Marcia Griffiths, Israel Vibration, Green Valley o Stylo G, entre otros; y se preve que acudan este año al recinto de Benicàssim alrededor de 30.000 personas por día.

La inmensa propuesta musical, los talleres y actividades y el conjunto de medidas ecologistas y sociales que adopta año tras año el festival para garantizar el bienestar de sus asistentes, sitúan al Rototom como un festival ejemplar, respetuoso con el medioambiente y con el entorno que le rodea.

En esta vigésimo sexta edición se incorporan varias novedades, entre ellas la apertura de una nueva área dedicada a los adolescentes denominada «Teen Yard», con actividades como skate o parkour, talleres de pintura, de cómo ser Dj. o youtubers, entre otras.

El «African Village» también presenta cambios respecto a años anteriores, a partir de esta edición será un espacio dirigido por una persona originaria de Senegal. Por su parte, el área «Pachamama» cobrará especial relevancia este año por el protagonismo de la concienciación medioambiental, reflejada en sus charlas y actividades.

"Stand up for earth" rige esta edición del festival

«Estamos muy preocupados por el cambio climático y la insensibilidad de los políticos al respecto», con estas palabras explica Filippo Giunta, director del festival, la elección del lema de este Rototom, «Stand up for Earth».

Con este mensaje el festival deja claro que lo importante es actuar. Las personas deben responsabilizarse y tener conciencia sin esperar a que tome la iniciativa el sector político, porque «no parecen muy preocupados», añade.

«La naturaleza nos está dando muchas señales que indican que debemos cambiar el rumbo», por ello, desde el Rototom se trata de concienciar a los asistentes de que pequeñas acciones por parte de mucha gente pueden desencadenar un gran cambio en positivo.

Un festival con ecología sin precedentes

El Rototom Sunsplash no solo ha obtenido reconocimiento por la UNESCO cuando el reggae fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad, sino que además del aspecto musical, desde el propio Rototom se toman numerosas medidas en favor del medioambiente que nunca antes se habían llevado a cabo en un festival.

En primer lugar, el Rototom ha conseguido ser pionero en la eliminación de los plásticos de un solo uso con la iniciativa «plastic free», además, ya se implantó la recogida selectiva de la basura para facilitar su reciclaje, se reutiliza el agua de las duchas tras ser depurada para abastecer los W.C., las pajitas son de maíz y para evitar el uso de botellas de agua, han montado más de 50 máquinas que depuran la proveniente del sistema hídrico, haciéndola apta para su consumo. Hilando más fino, el agua que se depura en estas máquinas queda a disposición de los asistentes, que pueden elegir entre agua natural, fría, con o sin gas. «El festival ahorra en la producción, se evitan grandes cantidades de plástico y la gente también ahorra dinero, porque en vez de pagar tres euros por una botella -como en otros festivales-, un vaso de agua le cuesta 50 céntimos», afirma Giunta.

"Green Valley & friends" a cargo cierre

La guinda de esta edición del Rototom corre a cargo del grupo nacional de reggae Green Valley, uno de los grupos representantes del género en España y que ha formado parte del cartel del festival en varias ocasiones. «Para nosotros el Rototom es un festival donde se respira paz y hay mucho respeto; es solidario, despierto y consciente».

De acuerdo con declaraciones de Ander Valverde, vocalista del grupo, para esta edición han preparado algo muy especial. «Nos propusieron hacer 'Green Valley & friends', tenemos ahora mismo diez invitados con los que hacer colaboraciones en un show de unas dos horas aproximadamente y vamos a ampliar también el formato, teniendo a diez músicos sobre el escenario. Haremos un repaso de toda nuestra carrera».

Así pues, el festival consigue hacer vibrar a sus asistentes año tras año con su cuidada e interesante selección de propuestas musicales, a la vez que les adentra en un «Universo Rototom» que se caracteriza por un ambiente basado en el respeto, valores, ecología, hermandad y multiculturalidad con una cosa en común, la pasión por el reggae.