Qué hacer este fin de semana en València

La Comunitat Valenciana no es solo de sol y playa. La cultura, la música, los museos, la gastronomía y lo mejor del ocio llenan las calles de la Comunitat durante todo el año, algo que permite disfrutar del tiempo libre de una forma diferente a lo que asociamos los meses de verano.

Así, la C. Valenciana ofrece una gran variedad de planes que no invitarán a estan en casa durante todo el fin de semana, sino que te harán salir para sacar el máximo partido a tus días libres. No hace falta que busques, porque nosotros te proponemos qué hacer en València.

Filmoteca d'Estiu

El antiguo cauce del Túria vuelve a convertirse en el núcleo del cine de verano en València. Bajo el lema "Cine de culto", los Jardines del Palau de la Música vuelven a acoger la Filmoteca d'Estiu, que llenará las noches estivales de la ciudad.

Las películas se reproducen en versión original con subtítulos, y en el patio de butacas se puede acceder con comida y bebida. La Filmoteca también habilita un bar para acompañar las noches de cine al aire libre.

Las sesiones para este fin de semana están programadas a las 22:30 horas del 23, 24 y 25 de agosto. El viernes se proyectará "Bohemian Rhapsody", mientras que el sábado y el domingo se podrá disfrutar de "Campeones". Las taquillas abrirán a las 21:00 horas, y las entradas se podrán adquirir al precio de 3,5 euros. Además, la Filmoteca d'Estiu ofrece un bono de diez sesiones por 25 euros para los más aficionados.

Mediterránea Festival

Si algo sabemos claro es que la Comunitat Valenciana es tierra de festivales. El Mediterránea Festival tiene lugar los días viernes 23 y sábado 24 de agosto en Tavernes de la Valldigna.

La playa de la localidad rebosará música con esta edición del festival indie-rock. Contará con un cartel alternativo, y con una música que invita a todo el mundo a disfrutar del buen ambiente.

Nombres como Love of Lesbian, Juanito Makandé, Miss Cafeina o Alfred García son las apuestas de este festival a tan solo 100 metros de la playa.

Solmarket

Solmarket, el festival gastronómico y de ocio familiar, regresa un año más a la playa de El Puig con la mejor oferta gastronómica y lúdica del verano para todos los públicos, y del que podremos disfrutar este puente de agosoto. 24 conciertos, talleres infantiles, concursos, arte, 20 food trucks, un market veraniego con 70 expositores y un sinfín de actividades lúdicas, convierten en mágicos los atardeceres junto al mar mientras se contempla la puesta de sol.

El paseo marítimo de la playa de El Puig ofrece un extenso programa de ocio en familia desde el 26 de julio y hasta el 25 de agosto. A partir de las 19 horas, todos los visitantes podrán disfrutar, sin coste alguno, del festival gastronómico y de ocio familiar Solmarket.

Un abanico de sabores, aromas y texturas de todo el mundo a 25 metros del mar. Los paladares más exigentes pueden disfrutar de excelentes propuestas gastronómicas, de la mano de destacadas gastronetas, y actuaciones musicales en directo, con diferentes estilos musicales: desde pop, rock, hip hop, folk, jazz, swing, soul, blues, hasta música clásica, chill y lounge.

Monólogo con Javier Botía

El actual campeón del mundo de mentalismo y rey de las risas nos ofrece un espectáculo el sábado 24 y el domingo 25 de agosto que te dejará con la boca abierta de asombro y de risas. El espectáculo más aplaudido de la temporada.

Las sesiones serán a las 20:00 horas y las 23:30 horas del sábado, y a las 20:00 horas el domingo en la Sala Girasol.



X Cursa Illa d'El Palmar

El sábado 24 de agosto llega el Circuit Solidari Parc Natural de l'Alfubera en El Palmar, auténtico corazón del lago valenciano, con la X Cursa Illa d´El Palmar, prueba organizada por el Club d´Atletisme Samaruc – El Palmar.



Esta carrera recorrerá una distancia de 7 kilómetros con salida a las 19:30 horas desde la Plaça La Sequiota (El Palmar) y seis categorías según el año de nacimiento: júnior-promesa, senior, veteranos (A, B y C) y Màster.



El Circuit Solidari Parc Natural de l'Alfubera este año cuenta con 12 pruebas: Silla, Benifaio, Albal, Cullera, Beniparell, Sollana, Favara, El Palmar, Castellar-Oliveral, Sueca y Catarroja. El Circuito busca aunar deporte, solidaridad y medio ambiente, una combinación que hoy en día se ha convertido en un impulso motivador para miles de personas.