Love the Tuenti's devuelve a València el ritmo del mejor dance de los 2000

El festival Love the Tuenti's volverá a València al ritmo del mejor dance con varios de los artistas que marcaron toda una década en las pistas de baile de los años 2000, y que tendrá lugar en la plaza de toros de la ciudad el próximo 7 de septiembre.

En esta edición, el evento cuenta con varias incorporaciones estelares como el DJ holandés Barthezz, conocido internacionalmente por éxitos como 'On the move', y DJ Sammy ft. Chloe Marin, que hará en València una de sus contadas apariciones sobre los escenarios, según ha informado la organización en un comunicado.

Completa el cartel una larga lista de artistas clave para entender la escena dance de la primera década de los 2000 como La Luna vs Dee Dee con canciones como 'Kisses of fire' y 'Forever'; Sylver, conocido por canciones como 'Turn the tide'; Lasgo con 'Something', Anneke Van Hooff con 'Lie to me' y The Kid ft. Noemy con canciones como 'Stay with me', entre otros artistas.

Tampoco faltarán el dúo de DJ Jumper Brothers, que amenizarán el concierto con un dj set especial de los años 2000, y el conocido locutor presentador DJ Neil, que ejercerá como "maestro de ceremonias".

El concierto volverá a contar con un montaje en el que destaca el "impresionante escenario", un diseño de iluminación y efectos "propio de grandes shows internacionales" y un ritmo trepidante que hará del concierto una "auténtica fiesta", han añadido los organizadores.