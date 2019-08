Estrenos postvacacionales

Este verano nos ha dado mucho. Más allá de las picaduras de medusa y las cientos de fotografías que están pendientes de publicar en Instagram, el verano de 2019 nos ha traído estrenos y regresos que han marcado la agenda audiovisual. De hecho, entre julio y agosto hemos disfrutado del estreno de la tercera temporada de "Stranger things", la tercera entrega de "Paquita Salas" -menudo bombazo- y el regreso de «La casa de papel», la serie española que se ha convertido en un éxito mundial y que acaba de finalizar el rodaje de su cuarta entrega. Pero lo cierto es que este verano ha estado falto de intensidad, con el permiso de los creadores de "Big Little Lies". Una intensidad dramática que con anterioridad han aportado series como "Los Soprano", "The Wire", "True Detective" o "House of cards". Por ello, despedir el verano no tendría que ser tan traumático. Tras él, llegan series de todos los palos que vienen a darnos consuelo. El primer estreno de la temporada será hoy mismo. "Carnival Row", la serie protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne, llega hoy a Amazon con una historia fantástica que hará que se regocigen los amantes del steampunk. Poco después llegará uno de los estrenos más esperados de la temporada, "En el corredor de la muerte", protagonizada por el castellonense Miguel Ángel Silvestre, que dará vida al preso español Pablo Ibar.

Aunque la producción que guarda más expectativas de la crítica es «Criminal», la serie creada por cuatro países diferentes, incluido España. Emma Suárez, Carmen Macho, Álvaro Cervantes o Eduard Fernández participan en esta serie con tres capítulos creados por profesionales españoles. La serie destaca por sus diálogos, ya que se ambienta en salas de interrogatorios de Alemania, Francia, Reino Unido y España. Aquí sí que debe haber intensidad. Aunque los amantes de comedias frescas de verano no se quedarán sin nada. El próximo 18 de octubre llega la segunda temporada de «La casa de las flores».



"Criminal" - 20 de septiembre en Netflix

"Criminal" es la primera serie de Netflix que se realiza a cuatro bandas. Profesionales de España, Reino Unido, Alemania y Francia se han unido para tejer el entramado de esta serie, centrada en las salas de interrogatorios de estos países. La producción cuenta con tres episodios por país. En España, Mariano Barroso, director de "El día de mañana", ha dirigido los episodios que ha escrito Alejandro Hernández, guionista reconocido por "El autor" y "El día de mañana", y Manuel Martín Cuenca, quien escribió "Caníbal". Carmen Machi, Inma Cuesta, Eduard Fernández, Emma Suárez o Álvaro Cervantes aparecen en los episodios "Made in Spain". En la parte extranjera también se encuentran profesionales de prestigio, como George Kay, guionista de "Killing Eve". En total, la producción cuenta con 12 capítulos de 45 minutos.



"Élite" - 6 de septiembre en Netflix

Fenómeno televisivo en Europa, esta serie juvenil regresa al catálogo de Netflix con una segunda temporada que narra la "vuelta al cole" de los estudiantes del colegio "Las Encinas". Todos intentarán volver a la normalidad después de la muerte de Marina, pero los secretos se convertirán en una carga casi imposible de soportar. Cayetana, Valerio y Rebeca son los nombres de los tres estudiantes que llegan a Las Encinas en el nuevo curso. La primera está interpretada por Georgina Amorós, a quien también se la ha podido ver en "Vis a vis"; el segundo es Jorge López, un actor chileno bastante popular en Latinoamérica por la serie "Soy Luna", y cuyo fichaje se lee como un guiño a ese mercado; y la tercera es Claudia Salas, actriz de "La Peste".



"Carnival row" - 30 de agosto en Amazon

Orlando Bloom ("Piratas del Caribe") y Cara Delevingne ("Escuadrón suicida") son los protagonistas de este drama ambientado en un mundo victoriano fantástico lleno de criaturas mitológicas procedentes de lugares exóticos que han sido invadidos por los imperios del hombre. Esta creciente población lucha por coexistir con los humanos a pesar de que tienen prohibido vivir, amar o volar en libertad. La acción se centra en la ciudad de Burge, que se ha convertido en el refugio para las criaturas de fantasía que han huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero todo se complica cuando un peligroso asesino en serie comienza a dar caza a estos "no humanos". El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Bloom) será el encargado de investigar el último caso: el asesinato de una bailarina. Aunque el inspector trate de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubre que no es fácil separar los sentimientos del trabajo.



"En el corredor de la muerte" - 13 de septiembre en Movistar+

27 de junio de 1994. Los cuerpos sin vida de un hombre y dos mujeres aparecen en una casa de un tranquilo barrio de Miami. Han sido acribillados a balazos. Allí la policía descubre una cámara de vídeo con la grabación del asesinato, en ella se ve el rostro borroso de uno de los atacantes. Tres semanas después, en una comisaría de otro distrito, un oficial cree reconocer esa misma cara borrosa cuando ve a Pablo Ibar, un español arrestado por un altercado con armas. Sin embargo, Pablo jura que no tiene nada que ver con el asesinato. Ninguna prueba encontrada en la escena del crimen es concluyente ni incriminatoria... pero no importa. Pablo Ibar es juzgado y condenado a muerte. El castellonense Miguel Ángel Silvestre encarna a Pablo Ibar en esta serie, protagonista de una historia de lucha por demostrar su inocencia. La producción está basada en el libro de Nacho Carretero y está creada por Ramón Campos, Gema R. Neira y Diego Sotelo. La serie consta de 4 episodios de 50 minutos y está dirigida por Carlos Marques Marcet ("Los días que vendrán").



"La casa de las flores" - 18 de octubre en Netflix

La serie que ha reformulado el género del "culebrón" vuelve a la pequeña pantalla el próximo 18 de octubre con nuevos personajes. María León, Mariana Treviño, Loreto Peralta, Flavio Medina, Anabel Ferreira, Eduardo Rosa y Eduardo Casanova son los nuevos fichajes para esta segunda temporada, que se centrará en el espíritu de resiliencia de la familia Mora. Tras la desaparición de la matriarca, la familia se está cayendo a pedazos. Paulina, quien ahora vive en Madrid con María José y su hijo Bruno, se ve obligada a volver a México cuando se entera de que el testamento de su madre ha sido impugnado. En medio de esta crisis familiar, aparecerá la hermana de María José (Paco León), el personaje trans que revolucionó la primera temporada.



"Undone" - 3 de septiembre en Amazon

El creador de "Bojack Horseman" es el responsable de esta serie de animación sobre Alma, una joven que después de un accidente de coche, empieza a ver visiones de su padre fallecido y a concebir de manera diferente el espacio y el tiempo.



"The Deuce" 10 de septiembre en HBO

Tercera y última temporada de la serie de David Simon ("The Wire"), con James Franco y Maggie Gyllenhaal, sobre la prostitución los comienzos de la industria del porno en el oscuro Nueva York de los años setenta.



"The Politician" - 27 de septiembre en Netflix

Payton Hobart es un joven ambicioso que espera convertirse algún día en Presidente de los Estados Unidos. Para ello, debe enfrentarse a algunos retos, como hacerse un hueco en Harvard. Comedia satírica en la que participa Gwyneth Paltrow.



"Vida Perfecta" - 18 de octubre en Movistar+

Tras arrasar en Cannes con el galardón a mejor serie original y mejor interpretación, la serie escrita, dirigida y protagonizada por Leticia Dolera verá la luz el próximo otoño. La serie explora las inquietudes y preocupaciones que tienen muchas mujeres a los 30.