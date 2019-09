MN4 ofrece las entradas de cine más baratas de València

El fin de la época estival deja tras de sí semanas de desconexión y una larga ristra de gastos. Viajes, ocio, ropa de temporada o material escolar, entre otros, hacen más empinada la tan temida cuesta de septiembre. Conscientes de los numerosos desafíos económicos que plantea el "nuevo curso", el Centro Comercial y de Ocio MN4 convierte la vuelta a la rutina en un proceso mucho más ameno gracias a su nueva promoción Alucine.



Así, los mejores estrenos y los éxitos cinematográficos del verano se dan cita durante todo un mes a un precio reducido en los Cines MN4. Y es que, hasta el próximo martes, día 24 de septiembre, los clientes del centro comercial podrán disfrutar de los metrajes por tan solo 2,5 euros.





¿En qué consiste la promoción?

Establecimientos adheridos

Comer o cenar en los restaurantes del centro comercial, así como jugar una partida de bolos en el centro recreativo de MN4 nunca había sido tan rentable. Y es que, la promoción Alucine ofrecea través de un sencillo proceso.Todos aquellos clientes que presenten en elde la superficie suobtendrán un resguardo por el que sus entradas de cine costarán dos euros y medio. EstasAsí, al presentar el justificante de compra de los locales de ocio y restauración adscritos a la iniciativa Alucine, los clientes recibirán un bono de, pues. Es decir, si el importe único de compra es de 60 euros, el cliente obtendrán tres resguardos de descuento que podrá aplicar a tres entradas de cine diferentes. En el supuesto que diferentes compras sumasen un total de 60 euros, pero ninguna de ellas alcanzara los 20 euros por separado, el descuento no se aplicaría.De este modo, para "alucinar" en el Cine de MN4 y hacer efectiva la promoción, basta con presentar los justificantes de compra en el stand informativo del centro comercial y de ocio de Alfafar, que permanece abierto de. Asimismo, estos también podrán canjearse en las taquillas del cine desde las 22:00 horas hasta su cierre.La oferta de establecimientos de ocio y restauración que se suman a la promoción Alucine son muy diversos y ofrecen a los clientes numerosos productos o servicios. La lista la integran los restaurantes, la hamburgueseríay laRespecto a los locales de ocio,, eltambién ofrecerán descuentos.La cartelera de los Cines MN4 es muy variada e incluye. Durante el mes de septiembre, además, se producen grandes estrenos cinematográficos como "It 2", la segunda entrega del terrorífico payaso Pennywise que cuenta con un brillante reparto integrado por actores como Jessica Chastain o James McAvoy, entre otros.Entre las opciones se encuentran también las películas "Vivir dos veces", "Hotel Bombay", "Quien a hierro mata", "Playmobil: La película", "Objetivo: Washington D. C.", "Anna", "Dora y la ciudad perdida", "Infierno bajo el agua", "Angry Birds 2: La película", "Chicos buenos", "A 47 metros 2: El terror emerge", "Historias de miedo para contar en la oscuridad", "Érase una vez€ En Hollywood", "Padre no hay más que uno", "Fast and Furious: Hobss & Shaw", "El rey león" y "Mascotas 2".De este modo, el Centro Comercial y de Ocio MN4 mantiene su. Así, la promoción Alucine se suma a otras emprendidas con anterioridad como la Fiesta del Cine o los múltiples descuentos que el enclave audiovisual del espacio comercial lanza durante todo el año.

Puedes consultar las bases de la promoción pulsando aquí.