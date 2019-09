El mejor humor llega a València

València es la tierra de "las flores, la luz y el amor", pero también del humor. La capital del Turia se ha convertido progresivamente en un referente cultural al aglutinar numerosos espacios que promueven la expresión artística. De hecho, el último monográfico del Observatorio de la Cultura sitúa a la valenciana como la cuarta provincia española más valorada desde una vertiente cultural.



Entre los múltiples espacios precursores de arte valencianos, "La Rambleta" se consolida como el gran escenario "multifuncional" de la ciudad. Ubicado en San Marcelino e inaugurado hace tan solo siete años, el centro ha logrado no solo resarcir la demanda cultural del barrio, sino que también se ha convertido en un enclave catalizador de arte vanguardista y contemporáneo capaz de agitar el pensamiento crítico de la ciudad.



Sus salas de exposiciones han servido de hogar a numerosas obras de artistas clásicos y emergentes, del mismo modo que su terraza al aire libre ha acogido múltiples coloquios y actuaciones musicales en directo. Así, la música también es la gran protagonista en el Ramclub, la sala de conciertos de gran calidad sonora de Rambleta. En sus siete plantas, el espacio cultural da cabida a través de sus múltiples espacios a todo tipo de ofertas culturales de calidad, como el cine o los monólogos, entre otras tantas.



Y es que, ¿quién dijo que la vuelta a la rutina no podía ser divertida? En "La Rambleta" lasrisas están garantizadas gracias al ingenio de "las hormigas de la tele", Jandro y el humorista Andreu Casanova. Asi, la programación humorística de Rambleta ofrece alos valencianos la posibilidad de despedirse de la temida cuesta de septiembre a golpe de carcajada en tres citas que debe anotar en su calendario.





Humor "descabellado"

y sorprendente, todo cuanto se pueda imaginarse tiene cabida en el espectáculo del. Popular gracias al programa de televisión "El hormiguero", del que también es guionista,. Su show combina, la misma que ha cautivado a todos los invitados que han desfilado por el late night capitaneado por Pablo Motos.

Jandro, el mago de la tele, llega a València con su espectáculo "Descabellado" . Levante-EMV

Tres calaveras huecas sin censura

En directo y sin trucos -al menos evidentes-, la magia de Jandro llega a "La Rambleta" el próximo. Una hora y media en la que " Descabellado " pondrá en jaque todos los sentidos y despertará todas las emociones, aunque si hay que llorar, mejor que sea de risa.Tan solo una semana después, esta vez sin antenas y probetas -quién sabe-,con una nueva edición de suJuan Ibáñez, Damián Mollá y Jorge Marrón por separado,si están juntos. Su espectáculo es todo un misterio con solo una certeza: reír hasta que duela. " El humor que nos prohibieron en la tele " combinaque nunca.Gags rápidos y gamberros que han llenado aforos en todas sus actuaciones, y ya suman más de un centenar, y que se podrán volver a escuchar elen "La Rambleta" a partir de las

Damián Mollá, Jorge Marrón y Juan Ibáñez, tres calaveras huecas . Levante-EMV

Enamórate del "Tinder sorpresa"

Amor a primera vista o al primer like, qué más da. La sociedad avanza y la evolución tecnológica parece haber desterrado toda huella de romanticismo, al menos analógico. Nunca habrá certeza de dónde han ido a parar las cartas de amor que ya nadie escribe, ligar hoy en día ya no es lo que era. ¡Es mucho mejor!, o al menos eso dice el humoristaEl próximopresenta su espectáculo " Tinder sorpresa " en el enclave cultural de San Marcelino a las. Amar en los tiempos de Tinder requiere de avidez y experiencia, aunque. No se los contó ningún amigo, el joven cómico relata susen su ardua búsqueda del amor 2.0.Durante, el divertido "amante" interactuará con el público, que se verá identificado y abochornado ante sus relatos. De lo que no hay duda es que las historias arrancarán numerosas carcajadas y, tal vez, algún que otro suspiro.