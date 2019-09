La mejor hamburguesa de España se cocina en València

El antiguo cauce del Turia en València acoge del 19 al 29 de septiembre el segundo Campeonato de España de Hamburgueserías, en el que se podrá degustar medio centenar de hamburguesas, como las veganas o las de un kilo de carne, y se elegirá la Mejor Hamburguesa de España 2019.

Se trata de la segunda edición de 'The Champions Burger', donde, entre los puentes de la Exposición y de las Flores, un total de doce gastronetas procedentes de diferentes comunidades autónomas propondrán más de 50 hamburguesas gourmet clásicas o vanguardistas, según un comunicado de la organización.

Los asistentes podrán probar hamburguesas de vaca gallega, de buey y de black angus, así como hamburguesas veganas a base de soja, y serán desafiados a averiguar cuántas hamburguesas son capaces de comerse en treinta minutos, de forma que el ganador se llevará de premio su propio peso en cerveza.

Entre los participantes figuran Singular & Co, ganador de la anterior edición, así como Alejandro Platero, finalista del concurso de cocina Top Chef, The Fitzgerald, El tarantín chiflado, 5 Balas, N5 Burger Garage, The Began, Bertys, Burguer Beer, Petit Bistró, Soul Cofee Beer y La Pepita.

Un jurado profesional será el encargado de evaluar la calidad de las materias primas, el punto de la hamburguesa, el tipo de pan, el sabor y la originalidad de la receta, y otorgará el título de Mejor Hamburguesa de España 2019 tras una cata a ciegas de las hamburguesas en concurso.

Los asistentes también podrán votar qué restaurador merece el premio del público.