The Black Turtle, sabores atrevidos en cada bocado

En un mercado que crece exponencialmente, volver a los orígenes es una apuesta segura. Así, The Black Turtle nació en València hace seis años con el objetivo de redefinir el concepto gourmet de las hamburguesas. Su amplia oferta gastronómica promete no dejar indiferente a quienes se atrevan a dejarse sorprender por sus novedosos sabores.

Bajo su máxima "somos lo que aprendimos", su fundador supo trasladar su experiencia como trabajador en una hamburguesería sureña estadounidense a su "terreta" al crear la primera franquicia de "burgers" valenciana. Y es que, Black Turtle es mucho más que una hamburguesería, el Soho neoyorquino del "Cap i Casal" combina la gastronomía más innovadora con un diseño industrial y una identidad "indie" que completan la experiencia.

Su original producto, así como su cuidada elaboración y precio asequible, se unen para crear una experiencia multisensorial capaz de traspasar fronteras.

Origen valenciano con reconocimiento internacional



Muchas son las virtudes que debe tener una hamburguesería para lograr consagrarse como la mejor opción gastronómica de una ciudad. Todas ellas se reúnen en The Black Turtle, según la valoración de sus clientes y del prestigioso canal televisivo de Estados Unidos "Travel Channel".

En el año 2015, cuando el local contaba con tan solo dos años de bagaje, un equipo neoyorquino se trasladó hasta València para rodar un documental con un mensaje claro: Black Turtle es una de las mejores hamburgueserías de la ciudad y, entre sus diversas recetas, Tower Burger es la apuesta más ambiciosa de la franquicia autóctona.

Tower Burger, la joya de la corona



Dos burgers de 110 gramos de carne -a elegir entre vacuno con denominación de origen, pechuga de pollo o vegetal-, rúcula, cebolla caramelizada, queso de cabra y salsa bourbon conforman esta deliciosa hamburguesa, una en la que no falta el queso cheddar y que se envuelven en tres esponjosos "pancakes".



Esta fusión de texturas y sabores ha logrado convertirse en el plato más demandado del establecimiento gastronómico, demostrando así su espíritu transgresor. ¿El ingrediente mágico? El atrevimiento.

Variedad de hamburguesas con carne 100 % española



Frutas como mango o fresa, numerosas salsas entre las que destaca su característico aderezo bourbon o un gran surtido de quesos, como el americano Monterrey o el queso cheddar, elaborado con un textura crujiente, son algunos ejemplos de los ingredientes que hacen tan único a The Black Turtle.

A esta lista se añaden una numerosa gama de vegetales preparados en diversas modalidades, como la cebolla, que puede degustarse cruda, caramelizada o en su versión "crunch".

Otro de los puntos fuertes del establecimiento es su gama de carnes, elaboradas con producto de proximidad 100 % español. Así, pollo, vacuno e, incluso, la opción vegana beyond burger. De este modo, la carne de respeto animal proviene de vacas criadas en libertad, alimentadas con cuatro cereales y aceite rico en Omega 3. Las burgers libres 100 % de conservantes y antioxidantes son carne de calidad y sal.

En The Black Turtle el respeto animal está muy presente, otro ejemplo son los huevos siempre de gallinas camperas, "en estos gestos se pierde mucho margen pero para nosotros es importantísimo."



Y es que, como establece la norma no escrita de la cultura gastronómica española, ante de comer se "picotea". Conscientes de ello, la carta de Black Turtle ofrece numerosos entrantes. Desde crujientes tenders de pechuga de pollo elaborados en los restaurantes hasta tiernas croquetas de jamón, pasando por las special fries o los aros de cebolla, todos los platos pueden presumir de vestir la categoría de "elaboración propia".

Además, el local puede presumir de ofrecer a sus clientes un pan cuidadosamente pensado. De hecho, tardaron más de cuatro meses en crear su receta de "brioche". Una masa no excesivamente dulce, tierna y resistente, elaborada en exclusiva con receta protegida.

Todo un escenario de sabores que se materializa en 14 variedades hamburguesas. The American, Texas Burger, The Cheeseworld, The Paradise, The BBQ, Tartufo Burger, The Posh, Tower Burger, The Brit Burger, Italian Burger, The Kahuna, The Hell y Albergina Burger, un homenaje a la cocina valenciana.



Más de una decena de platos capaces de satisfacer a los paladares más exigentes, ya que tanto amantes del queso, del picante o de los hongos, entre otros, pueden encontrar en la amplia carta de Black Turtle la receta que más les identifique, cada vez en más ubicaciones de València.

De este modo, el restaurante ya cuenta con nueve establecimientos, algunos propios y otros en fórmula de franquicia con aquellos partners que compartan su concepto y experiencia, ubicados en Ruzafa, Xúquer, Alameda, Xàtiva, Alicante y Sagunto, así como en centros comerciales como Bonaire, Heron City o Arena.

Su expansión también se extiende a festivales, como el Festival de les Arts, o eventos destacados. Una experiencia que va "sobre ruedas", pues fue la primera Food Truck Negra hace ya 5 años que se mueve por la ciudad y, con ella, también sus ricas recetas.