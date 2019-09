Varoc: "La gente mayor flipa un poco conmigo"

Con tan solo ocho años empezó a hacer sets de música electrónica y actualmente ya ha pinchado en lugares como Ibiza o discotecas como Panda, en Madrid. Tiene doce años y tiene Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad -TDAH-. Su nombre es Álvaro, es castellanomanchego y su nombre artístico es Varoc, uno de los Djs más joven del mundo. Por su temprana edad, no puede pinchar en horario nocturno, por ello, sus sesiones se llevan a cabo en horario de «tardeo». Además de ello, el artista sabe compaginar estudios y trabajo, habiendo acordado con sus padres y su manager que si no aprueba sus asignaturas, no puede continuar siendo Dj. Con una prometedora carrera por delante, esta joven promesa ya ha obtenido el reconocimeinto de grandes artirtas de la música electrónica y se ha ganado al público con sus sesiones.

P ¿Cómo empezó tu interés por la música electrónica?

R Empecé a los ocho años porque de pequeño me gustaba mucho la música electrónica y, buscando música por You Tube, empecé a ver vídeos de artistas, me gustó bastante y le dije a mis padres que me encantaría ser Dj. Ellos pudieron contactar con una persona de Toledo que me pudo guiar en el funcionamiento de una mesa de mezclas y a partir de ahí conocí a otra persona que me pudo llevar a una escuela donde me estuve formando y aprendí un poco más de Djs. También hice varios cursos de producción y eso ha sido todo hasta ahora. Cuando empecé no me imaginaba que llegase a ser Dj tan pronto. La experiencia me ha encantado, no me esperaba que con 12 años llegase a Ibiza. Es verdad que lo he pensado alguna vez eso de ser Dj, pero nunca tan joven y ha sido una experiencia inolvidable que me ha encantado. En los cursos, a la gente mayor con los que iba a clase les hacía mucha ilusión y flipaban un poco conmigo. Normalmente la gente que he conocido y que me ha dado clase, siempre les ha gustado mi trabajo.

P¿Cómo entraste en contacto con el techno?

R A mí me gustaba más el EDM y esos estilos, pero me di cuenta de que ahora no se estaba llevando tanto esa música, descubrí el techno melódico, y disfruto mucho con ello. Ahora mismo es lo que me gusta pinchar. Nunca nadie me ha dicho nada de qué pinchar.

P¿Crees que en un futuro te dedicarás a otro estilo?

R De momento no, me veo pinchando techno.

P¿Cuáles son los sets que más has dsisfrutado?

R Las que más me han gustado han sido el Ünder festival, en Trujillo, donde conocí a unos de mis djs de techno favoritos y ahora en Ibiza también he disfrutado mucho.

P ¿Qué cinco referentes de techno destacarías?

R Paco Osuna, Andres Campo, Quartero, Raul Pacheco y Carlos Chaparro.

P¿Puedes hablar de algún trabajo tuyo por el que tengas debilidad?

R Estoy trabajando en un tema, colaborando con Dj Mendez -el artista que me enseñó de Toledo- que me ha podido guiar bastante. Llevo como dos meses trabajando en él y saldrá este mes.

P¿Qué le dirías a un niño que quiera ser en Dj?

R La clave es trabajar mucho y ser constante, pero especialmente trabajar por conseguir lo que te propones.

P¿Tienes algún sueño o alguna meta que te gustaría cumplir?

R Pinchar a nivel mundial, en sitios como Tomorrowland, Dreambeach y también Medusa. Sitios grandes.