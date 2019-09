El "Debut" de Christina Rosenvinge

La cantautora Christina Rosenvinge participó en el coloquio "En primera persona" organizado por la Fundació Caixa Castelló, donde presentó "Debut", una recopilación de apuntes personales y las letras de las canciones de sus discos, un resumen de más de veinticinco años de canciones en el que recorre los lugares, los relatos y las reflexiones que subyacen a sus letras. Un libro, que para la autora, "está escrito para la gente como yo, los que caminamos en los bordillos de la sociedad". La cantautora española de ascendencia danesa ha revisado ante el público de Castellón su trayectoria por la industria musical.

Christina Rosenvinge empezó desde adolescente en el mundo de la música, en la época de la movida madrileña, sus inicios fueron con la banda punk Ella y los neumáticos y seguidamente con Magia Blanca. Pero el éxito comercial llega cuando decide formar con Álex de la Nuez el dúo Álex & Christina. Tras esta época, Rosenvinge decide construir una carrera en solitario, apegada a sus convicciones artísticas y decidida a llevar las riendas de su carrera.

Voz femenina y feminista cuando ninguna de las dos cosas estaba de moda, Rosenvinge, ante la corriente mayoritaria, aboga por los caminos secundarios. «A veces vas solo, pero es posible. Hay un margen suficiente para la libertad individual y estar dentro de la industria. A no jugar el juego». Pero fue una decisión acertada, como avala el reconocimiento de crítica y público, cristalizado en el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2018.

Al preguntar a la cantautora el motivo por el que ha escrito "Debut" Rosenvinge afirma que como "una persona que vivió el puente entre el siglo XX y XXI, que cambió de país, que fue madre, que sufrió el desencanto de la primera relación, que defendió su propia vocación, que perdió a su padre... Por eso, siempre buscamos en la literatura las palabras que nos faltan a nosotros. En ese sentido las mujeres tenemos algo a favor, mientras que los hombres llevan siglos relatándose y relatando lo que ellos pensaban que eran las mujeres, ahora nosotras hemos empezando a crear nuestros propios relatos e historias". "En general –añade-, en el mundo de la música y el espectáculo uno mismo es el escaparate de lo que hace, vivimos del juego de proyectar solo el lado positivo y vender una especie de cadena de éxitos, cuando en realidad no es así, hay una cadena de éxitos y también una de decepciones, fracasos y dificultades. Sobrevivir en la industria de la música es difícil y complicado, especialmente cuando quieres seguir tu propio camino y no los dictados por la industria. Uno es un artista no un producto, un artista que interpreta el mundo a través de canciones".