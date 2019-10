Paca Aguirre, más que poesía

Encendidas recorre la vida y la obra de la poeta Francisca Aguirre, Premio Nacional de Poesía 2011 y Premio Nacional de las Letras 2018, a través de la palabra y la música. Lola López, actriz y amiga personal de la poeta, ha realizado la dramaturgia, y junto a ella el maestro José María Gallardo del Rey a la guitarra y la voz flamenca de Paco del Pozo, ganador de la Lámpara Minera en el Festival del Cante de las Minas.

Paca Aguirre es la materia prima de Encendidas, el último montaje de la Companyia Hongaresa de Teatre. Protagonizada por Lola López, la pieza es un emotivo diálogo entre teatro y poesía con música en directo del maestro José María Gallardo del Rey y la voz flamenca de Paco del Pozo, ambos artistas amigos íntimos de la poeta.

La dramaturgia de Lola López realiza un recorrido por el universo de Francisca Aguirre (Alicante, 1930), en el que se entrelaza la intensa vida de la poeta -que no poetisa- con todos los amores que le acompañaron e influenciaron en su obra: su amistad con los grandes intelectuales de su tiempo, la memoria y los cuadros de su padre ejecutado a garrote vil por el franquismo, la música y la fotografía, su hija y también poeta Guadalupe Grande (que además es la responsable de los telones visuales proyectados durante la obra), Félix Grande... y todo ello con la interpretación de su amiga Lola López como hilo conductor. Sobre el escenario, la actriz establece el diálogo entre Lola La Comedianta y Paca La Poeta. A lo largo de la obra, la fundadora de la Companyia Hongaresa, va encarnando a Paca y sus poemas, para relatar los momentos cruciales de la vida de la poeta, acompañada en casi todo momento por la guitarra de Gallardo del Rey que ha compuesto la música original para tres de los poemas que son cantados por Paco del Pozo, ganador del Festival Internacional del Cante de las Minas. El acompañamiento sonoro se completa con las coplas y canciones de la vida y del tiempo de Aguirre, y una poesía del marido de Aguirre, Félix Grande (cuya voz también se escucha en el espectáculo), con música de Astor Piazzolla.

El título de la propuesta responde, según Lola López, a un verso del poemario de Luis Rosales La casa encendida, así como al amor común «por encender la mecha de la vida» de López y Aguirre, quienes mantuvieron una amistad y una relación profesional de 15 años. «El significado del fuego para las dos es el de Prometeo, que lo entrega a la humanidad y la hace más sabia», comparte la dramaturga que, más allá de reivindicar la figura de la poeta, la ensalza. «No creo que haga falta reivindicar a Lorca o a Miguel Hernández porque su legado ahí está. Lo mismo ocurre con Paca. Lo que hace falta es conocerla, leerla y escucharla para aprender de ella y disfrutar con su inmenso caudal de sabiduría poética y de la vida. El problema es que como es mujer, en este país, nadie sabe quién es Paca Aguirre. No me gusta en absoluto la palabra reivindicar para referirmos a ella porque ella lo era todo. No conocerla es un problema de país. Reivindicar es faltar a la memoria», advierte López, quien recuerda que entre otras distinciones, Paca es Premio Nacional de Poesía 2011 y Premio Nacional de las Letras 2018.

«Lo más importante es que quede claro que Paca es una de las poetas más grandes del siglo XXI y lo avala los quince premios nacionales obtenidos. Su figura es inmensa» ensalza para, acto seguido, lamentar que solo se hará una escenificación de Encendidas en el Teatro Principal por lo que se limita la difusión de la figura a esta única sesión -dentro del programada dedicado a la Memoria Histórica-, mientras en el Teatro Español la obra estuvo programada mucho más tiempo.

La biografía de la escritora, fallecida el pasado mes de abril, es en su conjunto una radiografía de España desde los años treinta hasta la actualidad. La poeta vivió los primeros años de la II República, el exilio al estallar la Guerra Civil, la cárcel y la ejecución de su padre, la posguerra y finalmente, la democracia. En su trayectoria conoció a referencias de las letras como Buero Vallejo, José Hierro, Antonio López, Diego Jesús Giménez, José Luis Gómez, Ernesto Sábato, Julio Cortázar, Juan Rulfo, Octavio Paz, Mario Benedetti y Juan Carlos Onetti. A todos ellos se hace referencia en Encendidas.

¿Pero qué es Encendidas? «Un diálogo, es el diálogo que iniciamos las dos en un encuentro casual en València un 8 de marzo de 2005 y que durante quince años hemos ido ampliando para crear esta obra. Una obra multimedia creada por las dos y en la que las dos participamos porque su voz está grabada y está presente en el función. En 2016, en el Teatro romano de Sagunt, hicimos las dos la obra. Carme Portaceli (exdirectora del Teatro Español) respondió a ella, pero en València nadie», desglosa la actriz que incide en que la alicantina «nunca» utilizó el arte para la «venganza».

Teatro Principal. Hoy, día 4, a las 20 horas.