Danza en bucle en València

Dance is my heroine, la pieza con la que se inaugura el Circuito Bucles Danza que se celebrará desde el 17 de octubre al 2 de noviembre en València, es un trabajo lúdico-artístico transdisciplinar que surge del aburrimiento y la curiosidad de Cristina M. Gómez cuando, en julio de 2017 y en Inglaterra, entró en una tienda de segunda mano y encontró un disfraz de Wonder Woman. Fue entonces cuando decidió producir videos y compartirlos en redes sociales como «experimento sociológico» con la pretensión de divertirse y divertir. Ese jugar a ser youtuber le llevó a crear un alter ego al que llamó Fanny De Funny. «Buceo tanto en la cultura popular cinematográfica y televisiva preinternet como en la actual era instagramer, sin olvidar mis fundamentos e intereses principales que tienen como base el movimiento, la danza y las prácticas escénicas postmodernas; también me inspiro en situaciones reales pertenecientes a la cotidianidad», defiende la bailarina formada en la London Contemporary Dance School. «Mi personaje es una antiheroína que hace casi siempre lo mismo: entrenar, bailar y sobre todo, se permite nadear. Este concepto de no producir, no hacer ya ha sido tratado por muchos artistas que ven en el hacer nada un acto de rebelión dentro de la sociedad capitalista y consumista en la que vivimos», incide la coreógrafa. Así, el personaje de Fanny De Funny reivindica la filosofía del nadeo. Ella no salvará nunca al mundo pero lo hará seguramente más amable, más divertido, más soportable. Fanny, bromea la artista, es una payasa en el buen sentido de la palabra, y aquí es donde se encuentra uno de los pilares del proyecto Dance is my heroine: el humor. «Mi intención es abrir la lectura e interpretación del trabajo a la ambigüedad y al absurdo y rendir un homenaje al propio cuerpo, a la danza y a algunas heroínas de la danza contemporánea que para mí han sido un referente tales como Yvonne Rainer, Trisha Brown, Pina Bausch, Isadora Duncan, Mary Wigman, Anna Halprin, Deborah Hay», explica Cristina que incide en que «Dance Is My Heroine es una propuesta feminista, pero no va sobre feminismo». La propuesta combina vídeo, texto, danza, performance y fotografía.

Sala Carme Teatre. Del 17 al 20. A las 20:30 horas