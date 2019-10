Mala Rodríguez, Premio Nacional de Músicas Actuales 2019

Mala Rodríguez acaba de ser galardonada como Premio Nacional de Músicas Actuales 2019 por el Ministerio de Cultura y Deporte. La cantante declaraba recientemente en una entrevista con Spotify: "La música urbana es lo que hago desde que empecé. Cuento mis historias, bajo mi punto de vista". Y añade: "Traigo el color y el sabor de mi tierra y uso todo lo que es la esencia y la base del hip-hop, eso es lo que yo entiendo como música urbana", comenta la artista jerezana.

Al ser consultada por sus inicios en la música, Mala Rodríguez recuerda: "La primera vez que sentí que podía dedicarme a la música, creo que fue cuando hice mi primer álbum, 'Lujo Ibérico'. Además, Ana María Rodríguez, nombre real de la artista, comentaba: "a mí siempre me ha gustado la creatividad, hacer ropa, dibujar, siempre me ha gustado hacer cosas, crear, construir algo. Con la música me divertía mucho porque usaba las poesías, mezclaba con los ritmos. Era una tierra donde yo podía sembrar lo que me diera la gana".



Por último, Mala Rodríguez compartía en la entrevista con la plataforma de streaming su experiencia con los nuevos creadores, a los que recomienda: "que no piensen en el dinero o en la fama. que piensen en ser felices". A lo que también añade: "que sientas que estás haciendo algo que te nace del corazón, eso te va a dar mucha satisfacción. Expresarte de verdad, expresar lo que tienes dentro".



Mala Rodríguez cuenta con más de dos millones de oyentes mensuales en Spotify, la plataforma de audio en streaming más popular del mundo. Su canción más escuchada hasta la fecha es "Usted", que ya supera los 100 millones de escuchas, seguida por "Mujer bruja", "Tengo un trato" y "Contigo".

