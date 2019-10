Los estrenos de teatro de esta semana en València

Las salas y teatros de València alzan el telón esta semana con estrenos para todos los gustos. Toma nota de la cartelera de teatro en València para la semana del 21 al 27 de octubre y no te pierdas nada de la programación.

Frankenstein: Ensayo General, con perdón

¿Dónde? La Rambleta - Valencia

¿Cuándo? del 26 al 27 de octubre de 2019

Un director de teatro tiránico y despótico comienza el último ensayo de la que quiere que sea su obra maestra, 'Frankenstein'. Los actores se le sublevan. Es una obra loca, con misterio, sustos, sorpresas, sonrisas, más sonrisas, carcajadas y gritos.

Macbeth. Yo no me voy a morir

¿Dónde? Sala Russafa

¿Cuándo? 25 al 27 de octubre

"El genial Shakespeare escribió en 'Macbeth' una historia trágica, una reflexión de la ambición brutal, que habita en el corazón del hombre. Macbeth y Lady Macbeth matan por poder y al hacerlo inician un viaje sin retorno, por eso es que en 'Macbeth yo no me voy a morir' nuestros reyes trágicos deambulan en el tiempo sin tiempo. Acosados por el recuerdo de los hombres y mujeres que han matado, vagarán en esa inmortalidad sin final. Atormentados por esas voces que les repiten una y otra vez su destino fatal: no dormirás más", cuenta Jorge Eines.



Cuatro corazones con freno y marcha atrás

¿Cuándo? Teatre Talía

¿Dónde? Del 24 al 27 de octubre

El cartero Emiliano y dos parejas de enamorados quieren solucionar sus problemas sentimentales y económicos tomando la pócima de la eterna juventud. Tras ingerir el elixir, los protagonistas creen haber encontrado la solución a todos sus problemas y haber alcanzado la felicidad absoluta, sin embargo se convierte en una existencia insoportable y delirante.



Próximos estrenos

Orlando

¿Cuándo? Sala Russafa

Dónde? Del 7 al 10 de noviembre

Inglaterra, siglo XVII. Orlando es un joven de la nobleza cuya curiosidad por la vida y amor por la literatura lo llevarán a una vida llena de aventuras: será amante de Isabel I, dejará de envejecer, se enamorará de una princesa rusa, huirá a Constantinopla... Pero para poder completar su historia y acabar de escribir su poema El Roble tendrá que afrontar un desafío: una mañana al despertar es una mujer...



Estos son los próximos estrenos que traen las salas y teatros de València para la semana del 21 al 27 de octubre.