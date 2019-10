Estos son los conciertos de esta semana en València

La semana viene cargada de novedades y conciertos para todos los gustos. A continuación te proponemos un listado de los mejores conciertos en Valencia para esta semana, la que va del 21 al 27 de octubre.

SEGURIDAD SOCIAL



¿Dónde? Sala Moon

¿Cuándo? Viernes a las 22 horas

La banda Seguridad Social actua en el VI Festival Solidario de la Casa Ronald McDonald de València. La recaudación está destinada íntegramente al mantenimiento de las instalaciones de la Casa Ronald.

60´S BRITISH INVASION- BRIT BEAT INCORPORATED



¿Dónde? Blacknote Club

¿Cuándo? 24 de octubre

Un viaje musical con clásicos de The Beatles, The Rolling Stones, The Who, The Animals, The Kinks y otros, a cargo de destacados músicos de la escena musical valenciana.



SIETE DE PICAS

¿Dónde? Sala Jerusalén

¿Cuándo? 26 de octubre a las 22 horas



La banda se ha convertido en todo un fenómeno en la red social, destacando por la naturalidad y la realidad de sus letras. Siete de Picas dará un concierto en la sala Jerusalén de València el próximo 26 de octubre a las 22 horas.



MARK LANEGAN BAND

¿Dónde? Rambleta

¿Cuándo? 26 de octubre a las 22.30 horas

Mark Lanegan tiene casi 50 años. Su actividad sigue siendo frenética, compaginándolo con sus discos junto a Isobel Campbell o Duke Garwood, como el 50% de The Gutter Twins (con Greg Dulli), o el recuerdo de su legendaria primera banda The Screaming Trees. También tiene tiempo de aparecer como invitado con Queens of the Stone Age, y antes de esto, Mad Season, el súper grupo de Seattle de mediados de los 90 con miembros de Alice in Chains, Pearl Jam y Screaming Trees.





34 MOSTRA DE VALÈNCIA - CINEMA DEL MEDITERRANI



¿Dónde? Palau de la Música

¿Cuándo? 27 de octubre

Banda Municipal de Valencia.

Rafael Sanz-Espert, director.

Miguel Asins Arbó: Biba la Banda. Pasodoble.

Nino Rota: 0The Godfather Saga. Arr.: Marcel Peeters.

Ennio Morricone: Moment for Morricone. Arr.: Johan de Meij.

Jordi Peiró: Llums (*). Suite sobre temas de la película "Luces"

II

Miguel Asins Arbó: La vaquilla. Pasodoble.

Vangelis: Carros de Fuego. Arr.: J. Glenesk Mortimer.

Mikis Theodorakis: Zorba "The Greek". Arr.: Ken Whitcomb.

Francis Lai: Love Story. Arr.: Naohiro Iwai.

Vicent Ortiz Gimeno: Cuerpo de Élite (*)

Música original de la película.