Soleá Morente: "Sin riesgo no hay creación"

Soleá Morente conjuga elegancia pop y espontaneidad flamenca. Premiada por la Fundación Princesa de Gerona de las Artes y Letras por ser una «artista completamente genuina que ha sabido extraer lo mejor de la tradición flamenca para fusionarla con otros géneros como el pop y el rock», la hija de Enrique Morente actúa mañana en el Centre del Carmen dentro del Circuito Bucles.

Dice que las etiquetas «las arranca» porque le «estorban», que se considera una mujer sin prejuicios pero «con sentido y sensibilidad» como diría Jane Austen y que su música es «el reflejo» de lo que hay en sus «huesos» y en su «sangre». Soleá Morente, que actua en el Claustro Gótico del Centre del Carme (sábado, 20:30 horas) dentro del Festival Circuito Bucles Danza, apuesta por la «libertad» a la hora de expresarse.

P ¿Disfrutas profesionalmente con el riesgo?

R Sí, considero que sin riesgo no hay creación.

P He leído que no se consideras cantaora pero sí flamenca. ¿Tan importantes son las etiquetas?

R Vengo de una casa de cantaores y cantaoras. Quizás empecé a adentrarme en el mundo de la música como oficio más por la parte de la canción, pero últimamente, me empieza a llamar la atención volver al origen de mi música y de la música de mi casa, que es el cante jondo. Las etiquetas siempre las arranco, me estorban. Prefiero la libertad a la hora de expresarme.

P Una flamenca del siglo XXI, ¿libre y sin prejuicios?

R Más que flamenca del siglo XXI me considero un ser humano de toda la vida, libre y sin prejuicios pero con sentido y sensibilidad como diría Jane Austen.

P En Olelorelei, demuestras que la tradición no está reñida con el riesgo y que fusionar funciona.

R Trabajo más desde el concepto del mestizaje que de la fusión. Para que exista la creación es necesaria la mezcla, igual que para que nazca una vida nueva, una mujer y un hombre, independientemente de su origen, se tienen que unir. Mi música es reflejo de lo que hay en mis huesos y en mi sangre. No sé si funciona o no pero es la única manera que encuentro para crear mi propio espacio.

P Pusiste en pie al FIB y eso que tu música casa poco con la de Franz Ferdinand o Vetusta Morla, por ejemplo.

R El público del FIB es un público abierto y sin prejuicios y por ahí pasan artistas de diferentes géneros. Observo que a la gente le emociona y le atrae el flamenco en cualquier lugar y a cualquier hora siempre que esté hecho desde la verdad. Es una música y una literatura que expresa las penas y las alegrías, es decir, los sentimientos comunes a todos los seres humanos de una manera muy directa, que llega al corazón. Aunque no sepas español, si escuchas un cante por seguirillas cantado por la Niña los peines, por ejemplo, te lleva a un estado de ánimo y, si la escuchas cantar por tangos o bulerías, te lleva a otro. Es una cultura muy potente que llama la atención del oyente aunque no seas aficionado al flamenco o incluso no hables español.

P Han pasado 20 años desde que tu padre editara Omega y parece que su legado está ahora más presente que nunca.

R Sí, es muy satisfactorio ver cómo el legado de mi padre está siendo y será fuente de aprendizaje e inspiración para tanta gente. Con su obra ha aportado y seguirá aportando a la evolución y desarrollo del flamenco.

P Tu padre, no hay que olvidar, inició el camino que ahora explotan artistas como Rosalía o El Niño de Elche.

R Claro, ha sido uno de los primeros creadores del cante flamenco. Él inició la vía de la investigación, de la vanguardia, de la libertad sin faltar nunca la fidelidad a la raíz y la tradición del cante jondo. Gracias a la adaptación o traducción que hizo del flamenco a la generación que le tocó vivir, y no sólo a la generación o momento social que le tocó vivir, sino que se adelantó de una manera natural y misteriosa como todo lo que hacía a su tiempo. A día de hoy Enrique Morente me parece el flamenco más moderno sin pretenderlo, hoy día podemos beber muchos artistas de esa fuente de inspiración y libertad que nos dejó él y también otros artistas que como él hicieron ese gran trabajo, por ejemplo Camarón.

P ¿Qué pensaría tu padre de Rosalía?

R Mi padre apoyaba y admiraba a la gente con afición y amor al flamenco. Rosalía es una gran artista que se dedica con pasión y entrega a lo que hace.

P ¿Crees que su éxito ayuda al flamenco?

R Seguro que sí.

P En tu disco mezclas los palos más puros del flamenco como fandangos o alegrías con temas de corte muy pop . La misa que voy yo es todo una declaración de intenciones.

R A una soleá de Fernanda de Utrera decidí ponerle un sonido de autotune como le podría haber puesto una rever . Tiene varias lecturas, por una parte me parecía interesante el experimento de acercar una soleá tradicional a un sonido de máxima actualidad, al menos cuando grabé Olelorelei, como es el autotune, por otra parte, es una manera de demostrarle a todos aquellos que dicen que no sé cantar flamenco que hoy en día con un autotune puede cantar cualquiera o al menos puede salir del paso porque la voz con el autotune está camuflada, está afinada... es decir, que el virtuosismo para mí no es lo más importante en la expresión artística o no es tanto el cómo se dice sino qué se quiere decir. Por otra parte, no es más que añadirle un efecto a la voz. También hay otros cantes en el disco que no llevan autotune. La idea de que cada canción vaya precedida de un cante viene a expresar mi manera de ver la música y la vida.

P ¿Casa bien el trap con el flamenco?

R Ambas culturas representan a un sector de la sociedad que por cuestiones sociológicas han sido discriminados. Tienen factores en común.

P Alguna de tus letras son reivindicativas. ¿Ha llegado el momento de actuar?

R Teníamos que haber actuado hace ya bastante tiempo. Es verdad que es un buen momento para la creación, vivimos tiempos de revolución y toda revolución tiene su representación artística. Estamos en ello.

P ¿Temiste en algún momento que se te echaran encima los sectores más puristas o la gente con mentalidad más purista?

R Sabía que iba a ocurrir, pero ya me trae un poco sin cuidado lo que piense la gente que no está a favor del diálogo sino más bien del anquilosamiento.

P Estudiaste filología hispánica.

R Sí, licenciarme en filología es una de las mejores decisiones que creo que he tomado en mi vida. Una carrera bellísima que me ha portado útiles conocimientos tanto en mi vida personal como en mi carrera como músico.

P Una todoterreno, también has hecho teatro y cine.

R Soy aficionada al arte dramático. En 2011 entré en la compañía de teatro de Don Miguel Narros y fue ahí donde empecé a establecer una relación más íntima con el escenario. Tenía que cantar e interpretar casi todos los días en una gira que duró casi un año, me sirvió de bagaje para lo que vendría después.

P ¿Hacia dónde va el flamenco?

R Me encantaría preguntárselo. No lo sé.

P ¿Y hacía dónde va tu carrera?

R Eso me pregunto yo algunas mañanas y algunas noches . De momento tengo varias ideas y proyectos con ganas de ver la luz. Tengo ilusión, respeto y ya no tengo miedo. A finales de enero sale mi tercer disco en solitario. Por cierto, el día 26, cantaré en València en el Festival de danza circuito Bucles y haré algún que otro adelanto. A ver qué os parece.

P ¿Alguna vez veremos a Soleá Morente hacer un disco de flamenco en el sentido más ortodoxo?

R Podría ser. Cada vez estoy estudiando más a fondo el cante. Estoy superenganchada a Pepe Marchena. Nunca se sabe la manera en la que el tiempo ordena las cosas. Es un enigma.

P¿Convencerías a tu hermana (Estrella Morente) para hacer un dueto con música indie?

R No hace falta convencerla, parece decidida. Algunas veces lo hemos comentado por encima . Me encantaría.

P¿Llegaste a grabar alguna maqueta con tu padre?

R Sí, grabamos varias canciones entre ellas algunas de Paco Ibáñez. Es otro proyecto en el que ando trabajando.

P¿Cómo son las comidas del domingo en casa de la familia Morente?

R A veces somos como personas normales y otras creo que no...