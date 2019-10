Estos son los conciertos de esta semana en València

La semana viene cargada de novedades y conciertos para todos los gustos. A continuación te proponemos un listado de los mejores conciertos en Valencia para esta semana, la que va del 28 al 3 de noviembre.

Schubertiada

¿Dónde? Sala Matisse

¿Cuándo? 28 de octubre

Rossini, Mozart o Schubert participaban habitualmente en reuniones de artistas y amigos, en las que se leían y comentaban obras literarias, se hacía música, se bailaba y se reía. En Matisse Club recuperan esta tradición ofreciéndo al público la versión más bohemia del género clásico: con reuniones informales y espontáneas de instrumentistas, compositores, cantantes, pintores o bailarines. ¡Todos los artistas estáis invitados a participar! El conductor de la Schubertiada es Jose Ramón Martín Díaz, pianista y director artístico de la Matisse Club.



Noche de flamenco



¿Cuándo? 29 de Octubre de 2019

¿Dónde? Radio City a las 22.30 horas

Pensamos que lo sabemos todo del flamenco, que ya está todo dicho, pero no es así. En Radio City, Valencia, el flamenco se redescubre y se reinventa cada martes. Esta semana la sala contará con las bailaoras Eli Pérez y Jessica Sánchez, al cante Rafael Vargas "el chino", en la guitarra el maestro Miguel de Kallardó.

Cimafunk

¿Cuándo? 30 de octubre

¿Dónde? Rambleta a las 21:00 horas

Cimafunk es la revelación del año en Cuba y uno de los diez artistas latinos a seguir de acuerdo con la Billboard. Cantante, compositor y productor, Cimafunk ofrece una mezcla sutil y audaz de funk con música afrocubana. Artísticamente, Cimafunk reivindica sus orígenes africanos y pretende mezclar en su propuesta distintas estéticas musicales negras como el funk, el blues, la rumba, el son y el cha cha chá. Su vestuario vintage sorprende en escena, le da importancia al show a la manera de los íconos del funk setentero o de los big bands cubanos de los años cincuenta como Benny Moré. Con sus ocho músicos, cultiva una alquimia sabrosa hecha de un Groove eficaz y de improvisaciones musicales, vocales y danzantes.

Rancapino Chico: Por mi amor al arte

¿Donde? Rambleta

¿Cuándo? 1 de Noviembre de 2019 a las 21.30 horas

Alonso Núñez Fernández (Rancapino Chico) es un cantaor chiclanero al que le viene la pasión por la música desde muy joven gracias a una extensa tradición familiar. Es el hijo del gran cantaor Alonso Núñez Núñez "Rancapino" y de Juana Fernández Núñez, sobrino de Orillo del Puerto y biznieto de la Obispa. Rancapino Chico ha compartido y comparte escenario con los más grandes del flamenco de hoy en día. Transmite el flamenco sin desvirtuarlo, haciendo los cantes puros como su padre.





Tributo Kiss y Mötley Crüe

¿Cuándo? 1 de Noviembre de 2019

¿Dónde? Wahwah Club a las 23.00 horas

Tributo Kiss por Kiss of Death y Tributo a Mötley Trüe por The Dirties. The Dirties es un tributo gamberro a la inimitable banda y dioses del Glam rock, Mötley Crüe.

Próximos conciertos

Manolo García

¿Dónde? Palacio de Congresos

¿Cuándo? 6 de noviembre

Tras su último concierto en València el pasado 31 de octubre en la Plaza de Toros, Manolo García vuelve a la capital del Túria, aunque esta vez en formato acústico. Será el próximo 6 de noviembre en el Palacio de Congresos.