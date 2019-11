Camarena, Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina

Ricard Camarena, del restaurante homónimo de València, ha obtenido este lunes el Premio Nacional al Mejor Jefe de Cocina 2018, mientras que José Félix Paniego ha recibido el de Mejor Director de Sala por su trabajo en El portal de Echaurren, y Valerio Carrera, el de Mejor Sumiller.

El cocinero valenciano estaba nominado a este galardón junto a Paco Morales del restaurante 'Noor' en Córdoba, e Iván Cerdeño del restaurante 'Iván Cerdeño – Cigarral del Ángel' en Toledo.

"Puede parecer el broche a una carrera, y la verdad, es que tengo la sensación de que mi carrera está empezando, y todavía tengo muchas cosas que decir", ha señalado Camarena tras recibir la noticia.

Trsa recibir el premio, Camarena se ha querido acordar de todo su entorno "en especial" de su mujer y socia, Maricarmen Bañuls que es "la que me ayuda a tener los pies en el suelo y la mirada puesta en lo más alto para poder aspirar a todo". El cocinero le ha querido dedicar el premio también a su equipo más cercano "que son los que me han ayudado a perseguir mi sueños", y a la familia y a los amigos "por entender mi profesión".

Camarena ha afirmado sentirse "abrumado" por este galardón que reconoce la labor de muchos años. "Es un reconocimiento que me hace mucha ilusión, además de un premio que te dan y ya no te quitan porque no hay que revalidarlo cada año", ha explicado.

Estos galardones, que otorgan la Real Academia de Gastronomía (RAG) y la Cofradía de la Buena Mesa desde 1974, reconocen la labor de los mejores profesionales vinculados a la cultura gastronómica española en el transcurso del año pasado.

También ha sido el día de Juan Mari Arzak, quien fue el primer Premio Nacional de Gastronomía al Mejor Jefe de Cocina y hoy ha recibido el homenaje de todos los profesionales del sector, así como del equipo de cocina del restaurante Disfrutar (Barcelona) Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch, que han merecido el Reconocimiento Especial 2018.

Con este premio, equiparable a los 'Goya' de la cocina, Camarena cierra un año 2018 espléndido en el que también le concedieron la segunda estrella de la Guía Michelin y fue considerado como el "Mejor cocinero internacional" por la prestigiosa guía italiana 'Identità Golose'.

Antes de Camarena, los ganadores del Premio Nacional al Mejor Jefe de Cocina han sido Albert Adrià, Víctor Arguinzoniz, Eneko Atxa, María Marte, Mario Sandoval, Ángel León, Francis Paniego y Pepe Rodríguez y Elena Arzak