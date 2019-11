Estos son los conciertos de esta semana en València

La semana viene cargada de novedades y conciertos para todos los gustos. A continuación te proponemos un listado de los mejores conciertos en Valencia para esta semana, la que va del 11 al 17 de noviembre. Conciertos, tributos, presentación de discos serán los eventos que marcan la agenda de música esta semana.

Solo Stones - Homenaje a The Rolling Stones

¿Cuándo? 14 de Noviembre de 2019

¿Dónde? Blacknote Club

Solo Stones es un homenaje a la extraordinaria y extensa carrera de The Rolling Stones. No te pierdas este viaje musical a lo largo de 5 décadas a cargo de destacados músicos de la escena musical valenciana que tendrá lugar en la sala Blacknote Club.



Concierto de Blas Cantó



¿Cuándo? 15 de noviembre a las 21 horas

¿Dónde? Rambleta

El artista presenta en concierto contenido extra de su disco 'Complicado' en el espacio Rambleta. Tras el rotundo éxito de su primer álbum 'Complicado', que fue número 1 en ventas, y que incluye los éxitos 'Él no soy yo' (disco de platino), 'In your bed' (disco de oro) o 'No volveré (a seguir tus pasos), Cantó dará a conocer los nuevos temas de su último trabajo.



Concierto de la Fabi

¿Cuándo? 16 de noviembre a las 23.30 horas

¿Dónde? Casino Cirsa València

Los amantes del flamenco tienen una cita el sábado 16 de noviembre a las 23.30 horas en Casino Cirsa València. La gaditana Fabiola Pérez estará acompañada de la bailaora valenciana Esther Garcés.

Concierto de Cala Vento

¿Cuándo?15 de noviembre a las 22.30 horas

¿Dónde? Sala Loco Club

El dúo de pop-rock independiente Cala Vento presentan su tercer proyecto discográfico "Balanceo" el viernes 15 de noviembre en la sala Loco Club.

Concierto Dúo Dinámico

¿Cuándo? Sábado 16 de noviembre

¿Dónde? Palau de les Arts Reina Sofia

La gira 60 aniversario del dúo pasará por el Palau de les Arts Reina Sofia el próximo sábado 16 de noviembre.

Manuel de la Calva Diego y Ramón Arcusa Alcón, compositores e intérpretes de más de 800 canciones repasarán canciones conocidas como "Resistiré", "Perdóname" o "Quince años tiene mi amor".



Festival 97.7

¿Cuándo? Martes 19 de noviembre

¿Dónde? Teatro Olympia

Tercer año consecutivo que la 97.7 radio Levante organiza la gran fiesta de la música, la novena edición de la Gala Casa de la Caridad. El evento, en el que actuará Chenoa, Bombai, Miki Núñez, Sinsinati, Soraya, Nómada, Gemeliers, Funambulista, Nacho Lozano y Mora, tiene su parte solidaria, ya que la Asociación Valenciana de la Caridad, recibirá el importe de los beneficios que se recaudan en este Festival.

Estos son los cociertos en València para esta semana, la que va del 11 al 17 de noviembre.