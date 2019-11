Antonia San Juan: "Soy un punto sin dios ni religión"

P Una de las obras que presentarás en València es Mi lucha. Como espectadores, ¿qué nos vamos a encontrar?

R Mi lucha es un espectáculo donde diferentes personajes nos cuentan sus historias, haciendo un recorrido por la psicología humana. Es un espectáculo divertido, diferente, para reflexionar, donde se cuentan cosas que no nos dejarían contar ni en el cine ni en la televisión dada la gran censura que tenemos hoy en día.

P¿ Qué buscas contar con Mi lucha?

R Como decía, intento contar cosas que no se pueden contar en otros lugares.

P ¿Cómo es interpretar a 15 personajes diferentes y, además, ejercer de directora?

R Yo le voy tomando el pulso al espectáculo una vez que empiezan las primeras representaciones. Primero es la escritura o reescritura de textos de otros autores. Después viene la comprensión y creación de los personajes. Cuando tengo el texto muy pegado a mí me lanzo y lo muestro. Es realmente el público el que irá dirigiendo la función.

P Llevas girando con este monólogo varios años. ¿Ha evolucionado o sigue igual que en su estreno?

R El espectáculo evoluciona. Si no lo hiciera, ni para mí ni para el público sería interesante.

P Fuiste chica Almodóvar en 1999, lo que hizo despegar tu carrera. ¿Cómo recuerdas aquellos momentos?

R Pues fue algo muy especial, algo inolvidable. Fue el comienzo de algo muy importante en mi vida.

P Eres conocida por importantes papeles de televisión y cine, pero desde que empezaste a actuar sigues haciendo monólogos en teatro. ¿Qué te aporta el teatro que no le dan otros formatos?

R Primero supervivencia, porque si hubiera tenido que depender del cine o de la televisión estaría mendigando. Luego, satisfacción personal, y poder trabajar en lo que realmente me gusta, sin depender de tendencias, gustos de programadores, sin fecha de caducidad y todo eso.

P El gran público te conoce sobre todo por tu papel de Estela Reynolds en La que se avecina. ¿Sientes que te han encasillado?

R Yo nunca he sido encasillada porque estar encasillada significa que te ofrezcan el mismo rol, y yo nunca he hecho ni me han ofrecido otro papel parecido a Estela Reynolds.

P ¿Quién es Antonia San Juan? ¿cómo te defines?

R Soy un punto sin dios ni religión, no mato toros ni voy a misa. Volando me alejo de mí.

P Para terminar, ¿próximos planes o proyectos entre manos?

R Dirigir un espectáculo, rodar mi tercer largometraje como directora y todo lo que quiera venir. ¡Amo mi trabajo!