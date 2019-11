Innerlands: "Hacer un disco es siempre un renacer"

Y eso que en su último disco se pasan al castellano y riegan la raíz con pop y rock progresivo. Este domingo, a las 19.00 horas, lo presentan en el Teatre Capitoli de Godella

umplen 20 años en la escena valenciana de la música folk con disco nuevo -Amar nacer-, y con un primer premio en el concurso internacional Urdufolk 2019, celebrado en Orduña (Álava) y considerado el más importante de los dedicados a la música celta en España. «A parte de estar 20 años juntos, hemos evolucionado y nos han reconocido en una zona del país que es muy dada al folk y que no nos conocía de nada. Ha sido una alegría muy grande», explica Marcos, violinista de Innerlands. «En València no se suele escuchar el tipo de música que hacemos nosotros, que no es exactamente celta, sino folk con mucha inspiración pop, seguramente ahora no está de moda -añade Santi, bajista-. Pero creo que tenemos una buena conexión de la gente, los que vienen a nuestros conciertos siempre vuelven».

P ¿El castellano es una barrera para hacer folk en València?

R MARCOS: Ni nos lo hemos planteado. Nosotros empezamos haciendo folk irlandés instrumental. Después cantábamos canciones tradicionales irlandesas en inglés y gaélico, y cuando decidimos incorporar voz a nuestras composiciones lo hicimos en castellano porque es como nos nacía en ese momento.

P Empezáis el disco cantando «quiero al fin arriesgar». ¿Tiene que ver con ese cambio?

R MARCOS: Sí, el inicio del disco viene a ser un renacer siempre: salir de un problema y volverse a reinventar. Hemos sacado tres discos: uno de temas instrumentales tradicionales, otro de temas instrumentales propios y este de temas vocales propios. Siempre buscamos algo nuevo.

P ¿Pasar del inglés al castellano cambia las melodías?

R SANTI: La melodía sí que puede cambiar, pero ahora no somos capaces de imaginar estas canciones si fueran en inglés. El inglés produce como una distancia, y el español te obliga a dar un salto. Pero las letras son para nosotros muy importantes. Hablamos mucho de superación personal y de empoderamiento.

P ¿La música folk invita a la melancolía?

R MARCOS: La música celta o es una fiesta total o es muy triste. No hay término medio. Pero nuestro disco, más que triste o melancólico, lo que hace es hacer nacer emociones. Pero son emociones positivas.

R SANTI: Hoy en día cuando vas a un concierto la gente no suele escuchar. A nosotros nos gusta que la gente se siente y tenga una pausa, una visión general del trabajo.

P El disco tiene un toque muy pop e incluso de rock progresivo. ¿Esto ha sido un renovarse o morir?

R MARCOS: Nos ha salido así. No tenemos ninguna presión discográfica ni miles de seguidores a los que contentar. Teníamos la necesidad de juntarnos y componer, y de ahí salieron estas canciones.

P ¿Cómo se siente una banda tan apegada a la raíz en un mundo en el que se valora tanto la artificialidad sonora?

R MARCOS. Estamos buscando que la gente nos descubra y que vea que la música que sale del instrumento tiene mucha más emoción, esa calma, esa concentración que se vive en nuestros conciertos.

R SANTI. En Innerlands hay una búsqueda de la verdad. La música honesta no tiene porque ser sencilla. Puede ser rica y compleja y no perder por ello ni un ápice de verdad.

P En el concierto del domingo en el Capitoli de Godella estaréis acompañados por un cuarteto de violines.

R MARCOS La idea es tocar el disco tal como se escucha en la grabación. Hacemos música real, lo que se escucha en los ensayos es lo que se escucha en el disco. Pero en este disco hemos incorporado un cuarteto de cuerda para sustituir esos teclados que le dan fuerza a la música rock.