El Mal Querer de Rosalía

El Mal Querer ha sido elegido por la revista estadounidense Billboard como uno de los 100 mejores discos de la última década. En concreto el álbum Rosalía, se encuentra en la posición #25, siendo además el primer disco en castellano de la lista. El Mal Querer se encuentra por encima de discos tan icónicos como Born To Die de Lana Rey, Nothing Was The Same de Drake, DAMN de Kendrick Lamar o el álbum homónimo de Bon Iver.

La pasada semana Rosalía y su álbum El Mal Querer hicieron historia al conseguir cinco premios Latin Grammy. Álbum del Año, Album Vocal Pop Contemporáneo, Diseño de Empaque e Ingeniería de Grabación son los premios que la Academia Latina de la Grabación, otorgó a Rosalía y a El Mal Querer. Además, Con Altura, fue premiada con el Latin Grammy a Mejor Canción Urbana.

Para completar el mes de noviembre, Rosalía fue la máxima galardonada en los 40 Music Awards el pasado 8 de Noviembre en Madrid al recibir los premios de Artista del Año y Canción Los 40 Global Show por Con Altura. La artista catalana también recibió el Premio Ondas al "Fenómeno Musical del Año".