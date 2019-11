Antonio Resines: "Mi documental es una declaración de amor al cine español"

Fernando Trueba, Carmen Maura, Fernando Colomo, Ana Belén, Fernando Méndez-Leite, Maribel Verdú, David Trueba, Loles León, José Coronado, Verónica Forqué, Carlos Boyero€ Todos ellos forman parte de la historia del cine español. Y todos ellos, junto a otros nombres como José Luis Gª Sánchez, Luis Alegre, Manuel Gómez Pereira, Victor Manuel, Gracia Querejeta, Jesús Bonilla, Emilio Gutiérrez Caba, Emilio Martínez Lázaro, El Gran Wyoming, Julia Gutiérrez Caba y Enrique Cerezo forman parte de Historias de nuestro cine, el documental dirigido por Antonio Resines junto a Ana Pérez-Lorente.

Es una interesante y divertida tertulia de amigos y colegas en la que los entrevistados desvelan sus vivencias y anécdotas más curiosas. El documental Historias de nuestro cine hace un recorrido por las diferentes épocas y momentos del cine, a través de las conversaciones mantenidas por el actor Antonio Resines con algunos de los rostros más conocidos del cine español.

P ¿Qué es Historias de nuestro cine?

R Un documental que nace de mi libro Pa' habernos matao: Memorias de un calvo. Mi vida tiene mucho que ver con las películas y las series y grabamos mucho para tener información y de ahí elaborar el libro. Tras verlo, la verdad es que resultaba todo muy interesante porque al final era como una declaración de amor al cine español. Historias de nuestro cine hace un recorrido por las diferentes épocas y momentos clave del cine a través de entrevistas a algunos de los rostros más conocidos que esta profesión ha dado. Yo creo, y no porque lo haya hecho yo, que es un documental muy interesante porque no deja de ser una divertida tertulia de amigos en la que, con la complicidad que dan las sobremesas de amistad, se desvelan vivencias y anécdotas. Ana Pérez-Lorente, que además es mi pareja, es quien hila la historia de nuestro cine desde un punto de vista diferente. Así se habla de, a estos amigos, qué les movió a hacer cine, recuerdos de rodaje, secretos... Yo creo, como se ha demostrado en los festivales en los que se ha exhibido la cinta, que atrapará al espectador desde el primer momento.

P ¿Cómo has hecho la selección?

R Pues por amigos, conocidos y demás. Al final aquí nos conocemos todos, actores, directores, guionistas, cámaras... Elegimos a unos cincuenta y tantos y empezamos a intentar cuadrar las fechas. No fue fácil y al final la selección se hizo por la disponibilidad ya que teníamos un tiempo limitado de grabación.

P ¿Cuanto duró el rodaje?

R Dos intensas semanas. De cada conversación grabamos algo más de dos horas con cada uno de los elegidos.

P Pues tienes material para otro documental.

R Y tanto. No te lo puedes ni imaginar.

P Hay conversaciones individuales y otras colectivas como las que compartes con personajes como Carmen Maura o Ana Belén o cuando juntaís a Victor Manuel con el Gran Wyoming. Responde a un porqué.

R Depende del personajes y de más cosas. A veces pensábamos que, porque iba a fluir la conversación, valía la pena unir a los amigos y, en otras, decidimos grabar en solitario. No responde a un plan diseñado de antemano y casi sí, a la disponibilidad de cada uno. Lo importante no es cómo se grabó y sí como ha quedado hilada la historia.

P ¿Qué conversación te ha sorprendido más?

R Muchísimas, muchísimas. Al final todo tiene que ver con la actitud con la que nos tomamos esto.

P Una de las preguntas que se lanza a los actores es qué les movió a hacer cine. ¿Qué movió a Antonio Resines a hacer cine?

R Desde muy pequeño recuerdo que iba al cine y pronto descubrí que era a lo que me quería dedicar. Me picó el gusanillo y hasta ahora. Sé que soy un afortunado y privilegiado por dedicarme a lo que más me gusta que, además, es lo que me permite vivir. También creo que si sigo aquí es porque he funcionado porque si no, no me seguirían contratando.

P ¿Recuerdas la primera vez que fuiste al cine?

R Sí, fui a ver en dibujos animados Blancanieves y los siete enanitos. La primera película española que vi fue Marisol rumbo a Rio. Y desde entonces he ido muchísimas veces porque he sido, y soy, un gran consumidor de cine patrio.

P ¿Has aprendido mucho con este documental?

R Sí y no, según.. El mérito de todo es de Ana Pérez-Lorente que es la que se ha pegado un curro de cojones mientras yo trabajaba.

P Al final Historias de nuestro cine se podría también titulado Historias de la vida.

R Sí, y hay algunas muy buenas. Incluso contando cosas normales, como por ejemplo cuando Victor Manuel y Ana Belén cuentan cómo se conocieron, el relato permite conocer un poco la España del momento. Víctor Manuel cuenta que él estaba de gira con Julio Iglesias en los años setenta y como era todo entonces. El documental sirve para conocer cómo ha sido la evolución de España y del cine en estos años. El cine español, el bueno y el malo, refleja la historia viva de este país, una historia que está muy bien recordarla. Va a gustar y a funcionar bien porque la gente que la ha visto se lo ha pasado de punta madre y al final trabajamos para eso, para que la gente pase un buen rato. No podemos perdonarnos el no entretener porque hacemos historias para que la gente desconecte y lo pase bien. Me dedico a esto porque creo que tengo alguna cualidad y porque me gusta contar las historias que me cuentan a mi.