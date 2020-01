Los mejores estrenos de teatro en València

¿Quieres saber los estrenos de teatro en València? Las salas levantan el telón con una gran variedad de obras para todos los gustos. Esta semana la cartelera de teatro en València para la semana del 13 al 19 de enero viene repleta de representaciones en las diferentes salas de la ciudad.

Eat Me: Ana de Mireia de Izquierdo

¿Dónde? La Máquina

¿Cuándo? 10,11, 17 y 18 de enero. Horario: 21:00 horas

Después del éxito obtenido en Barcelona en la sala Atrium, llega a Valencia esta innovadora propuesta. La autora pretende compartir con el público el sufrimiento que muchas mujeres pueden llegar a experimentar debido a la presión constante del icono de belleza impuesto desde la infancia, la superficialidad de la sociedad mediática, una mirada ácida e innovadora sobre la esclavitud de la belleza.

La pasión de Yerma

¿Dónde? Rambleta

¿Cuándo? Viernes, 17 enero - 20:30 h / Sábado, 18 enero - 20:00 h

La pasión de Yerma' es una adaptación contemporánea de la obra de Federico García Lorca, en la que se tratan los conflictos entre deseo y moralidad, maternidad y muerte, género y poder. El universo privado femenino se sitúa en el centro de esta historia, donde se abordará el tema de la maternidad de una forma diferente, pues no se comprende hoy en día como en el siglo pasado. La obra plantea diferentes motivos que pueden llevar a sus personajes a desencadenar la tragedia porque, como ya manifestara en su día García Lorca, "ni la honra más ?rme es capaz de sujetar las pasiones". Esta versión libre de 'Yerma' de Lorca ha sido creada por Lola Blasco y dirigida por Pepa Gamboa. María León encarnará su personaje principal.





Divinas palabras

¿Dónde? teatro Flumen

¿Cuándo? 16 de enero de 2019

Arrel Teatre presenta Divinas Palabras. Una sucesión de retablos protagonizados por seres marginados, en los que la avaricia y la lujuria desencadenan la trama: la pugna entre Marica del Reino y Mari-Gaila por la posesión de un enano lisiado que arrastran por ferias y romerías, y el adulterio de esta última con un farandul trashumante, a pesar de estar casada con el sacristán, Pedro Gailo. Las disputas que se generan muestran la falta de límites y la crueldad del ser humano, retratando dichos aspectos de la sociedad a través de la visión y estética de Valle-Inclán.



Chucho

¿Dónde? Sala Russafa

¿Cuándo? Del 17 al 19 de enero

"Escucha. ¿No me oyes? No entiendes nada. ¿Me comprendes? Deja que te explique. No quiero saber saber nada. ¿Cuántas veces hemos tenido la misma discusión de pareja con parejas diferentes? Si no somos capaces de llegar a un acuerdo entre dos, ¿Cómo esparamos que grupos más amplios de gente se expliquen, se escuchen, se entiendan?

Chucho es una comedia de dos. Una comedia de dos; Toni y Bea y de un ausente, Chucho. Chucho nos habla del amor. Del amor y del desamor, en el concepto más amplio de la palabra.

Los Hijos

¿Dónde? Teatro Olympia

¿Cuándo? Del 16 al 19 de enero

Los Hijos, escrita por Lucy Kirkwood, tiene lugar en un futuro cercano, y trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, ahondando en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras. La obra está protagonizada por Adriana Ozores, Susi Sánchez y Joaquín Climent.



Rey Lear

¿Dónde? Teatro Principal de València

¿Cuándo? Del 17 al 19 de enero Viernes y sábado a las 20 horas y domingo a las 18 horas.

Atalaya lleva a escena un Rey Lear potente y muy emocionante. Una experiencia extrema de dolor, locura y destrucción expresada crudamente y sin reservas. Cuentan las crónicas que el viejo Lear quiso conocer el grado de afecto de sus tres hijas para designar sucesora a quien más le quisiera. Dos se deshicieron en halagos y la menor le contestó que le quería como padre y nada más. Le pareció poco al rey, que la castigó. El tiempo y las peripecias vendrían a demostrar más tarde que era la única digna del trono. Shakespeare amplía y transforma la trama, infundiéndole una visión personal.

Estos son los estrenos de teatro en València