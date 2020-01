Adriana Ozores: "En este país da miedo la cultura. Eso es así"

Adriana Ozores se transforma en una científica nuclear retirada en Los hijos, la obra escrita por Lucy Kirkwood y dirigida por David Serrano que, hasta el domingo, se representa en el Teatro Olympia y es uno de los estrenos de teatro de esta semana. La pieza conduce a un futuro cercano, y trata sobre las consecuencias de una catástrofe en una central nuclear, ahondando en la responsabilidad que tenemos hacia las generaciones futuras.



P Los hijos, ¿invita u obliga a pensar?

R Aquí nadie obliga a nada y cada uno con sus necesidades ya decide. Nosotros invitamos. Habrá quien se sienta más conquistado por el texto que otro, pero cada cual puede hacer lo que considere.

P ¿Pero cómo es el feedback con el público?

R Puede pasar de todo. Hay gente que acaba aturdida, gente a la que le gusta, gente a la que le hace pensar, gente a la que le crea rechazo. Indiferencia no deja, eso no. Y eso es lo importante.

P ¿Qué es Los hijos y qué historia presenta?

R Es un poco el legado que estamos dejando a nuestros hijos, en general. No hay responsabilidades particulares y por eso se llama así. No hace referencia exclusivamente al planeta, sino también a lo personal de cada uno. Lo bonito es que la autora no se ha quedado solo en lo universal y ha ahondado en lo particular.

P ¿Qué responsabilidad tenemos sobre las generaciones futuras?

R Toda. La autora no deja títere con cabeza porque le da mucha leña a la gente de las nuevas generaciones.

P ¿Eres de las que piensa mucho en el futuro?

R Como a todos, claro.

P Hablamos del futuro pero en la obra, anuncian, se aporta un halo de esperanza para la tercera edad. ¿Cómo?

R Por eso hay que verla y descubrirlo. Pero en parte, porque es gente activa, que tiene ganas, que es capaz de hacer heroicidades y porque, no sé porqué, la sociedad ha decidido que a partir de una edad ya no eres válido y eso ha calado absolutamente en la sociedad; pero ese no es nuestro tema, y nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Cada uno con sus incapacidades que piense lo que quiera.

P ¿Está el teatro en uno de sus mejores momentos?

R Las obras no están mucho tiempo en cartel pero sí que hay demanda. El teatro, en la actualidad, está funcionando muy bien porque la gente busca en él cosas diferentes a lo que ofrece el audiovisual. Creo que se están haciendo cosas muy interesantes.

P ¿Qué tiene el teatro que a los actores les revitaliza?

R Lo que requiere el teatro es un compromiso personal que no requiere el audiovisual. Por un lado, estar expuesto durante hora y media es un ejercicio importante, y por otro, está la continuidad de la obra. En el audiovisual, una mañana haces un plano y nunca más lo vuelves a repetir, pero una obra de teatro te da la oportunidad de profundizar más en la obra y en el personaje. De esta obra, nosotros sufrimos una transformación personal importante.

P Acaban de nombrar al Ministro de Cultura, si te llamara para tomar un café, ¿qué mejoras les reclamarías para tu gremio?

R La mejora que reclamaría sería una mayor conciencia de la importancia que tiene la cultura para educar a la gente. Mientras eso no se tenga, y desgraciadamente vivimos en un país que la cultura da miedo, mal. Mientras uno no se haga responsable de eso, es imposible avanzar porque siempre va a haber algo que esté por encima. Mientras no nos hagamos cargo de que la cultura es fundamental para educar... lo que pasa es que a lo mejor, el interés no está en educar a la gente de la mejor manera, y los intereses van por otro lado. Aquí da miedo la cultura. Eso es así.

P Habrá que empezar a perder ese miedo.

R Ojalá.