«El power pop ya no es adolescente»

Cuando uno cumple cierta edad, siempre viene bien que le recuerden de qué material estaba hecha la música que de adolescente le volvió loco. Esa parece ser la misión de los valencianos Star Trip, dominadores absolutos de la melodía perfecta y el estribillo emocionante.

El próximo 24 de enero los valencianos Star Trip estarán presentando en el Loco Club -con el legendario Ken Stringfellow (Posies, REM, The Minus Five) como telonero y colaborador-, su flamante nuevo álbum Salto al vacío, otra muestra de pop artesano y luminoso, una rareza en este mundo de samplers, sonidos «urbanos» y grandes festivales. «Hacer un disco así en estos tiempos cobra sentido cuando te dedicas únicamente a hacer la música que te gusta, que no busca tener el éxito comercial -explica Vicente Prats, voz solista, guitarra y compositor de la banda-. Ojalá tuviéramos éxito, no huimos de eso, pero nuestra máxima a la hora de hacer canciones es que nos emocione a nosotros. Lo normal es que a la mayoría de gente le dé agonía escuchar este tipo de música, porque a mí me da agonía escuchar lo que le gusta a la mayoría de la gente».

P ¿No pensáis en alguien más que en vosotros mismos a la hora de hacer un disco como «Salto al vacío?

R La verdad es que no. El principal objetivo es alcanzar nuestras expectativas. Sí que piensas en lo que le puede gustar a tu pequeño grupo de seguidores. Haces power pop y les das guitarras porque si no eres como un restaurante del Palmar que en vez de dar paella da espaguetis.

P ¿Cuál es el principal cambio entre vuestro primer disco de 2016 y «Salto al vacío?

R La producción. En Star trip lo delegamos todo en Luis Martínez, porque había hecho cositas que nos gustaban y pensamos que podía aportarnos cosas. Y en Salto al vacío yo he estado milímetro a milímetro controlando lo que le pasa a las canciones. Ha sido un proceso largo, dándole mil vueltas y el resultado ha sido mejor de lo esperado.

P Los matices del disco están en la variedad de tiempos. ¿Ese dominio es un símbolo de madurez?

R No lo sé, pero ha sido muy consciente. Dejar una canción solo en acústica, pegarle fuego a otra, bajar o subir guitarras... Ha quedado muy equilibrado, y supongo que lograrlo sí es un símbolo de madurez, de sacar el poso de toda la música que has escuchado durante muchos años.

P ¿Y la tendencia a hablar del paso del tiempo es también cosa de la edad o viene con el género musical?

R Supongo que es un símbolo de madurez, pero es que el género es maduro. Nuestra audiencia va de los 35 a los 55, y aunque el power pop es un género adolescente de origen, ahora ya no lo es.Cuando ya hace años que hemos pasado de los 40, no vamos a aparentar ni en la música ni en las letras ni en la estética lo que no somos.

P ¿Da rabia no poder enganchar a público más joven?

R No, porque no lo buscamos. Si a alguien le gusta nuestra música, bienvenido sea. Pero lo natural es que nuestra música no le llegue a la gente más joven porque es música de otra época. En Salto al vacío están Teenage Fanclub, Velvet Crush, Gigolo Aunts... No inventamos nada nuevo, y quizá lo más original es que lo hagamos en castellano.

P ¿Para empastar las voces como lo hacéis vosotros, hay que ser buenos músicos o además os tenéis que llevar bien?

R Star Trip son mis mejores amigos. Rafa (Navarro) y yo somos hermanos musicales y más. He tocado con otra gente y he notado que no es lo mismo, porque es importante tener buena relación y conocerse bien.

P «Salto al vacío» será el último disco de la compañía que lo edita, Pretty Olivia Redords...

R Sí, es un mundo complicado porque igual que hay que estar un poco loco para hacer power pop, hay que estar un poco loco para hacer un sello que publique esta música. Pero Javier Abad ya nos ha dicho que, aunque ahora pare de editar, si encuentra algo que le vuelva loco tirará para adelante. Quitarte del pop es peor que de la heroína.