Los estrenos de teatro de esta semana en València

¿Quieres saber los estrenos de teatro en València? Las salas levantan esta semana el telón con una gran variedad de obras. Esta semana la cartelera de teatro en València para la semana del 27 al 2 de febrero viene repleta de representaciones para todos los gustos. A continuación te proponemos un listado con algunas de las obras que traen las salas de València este fin de semana.

DIVINAS PALABRAS

¿Dónde? Teatro Flumen

¿Cuándo? 30 de enero / Horario: 20:30h.

Arrel Teatre presenta Divinas Palabras. Una sucesión de retablos protagonizados por seres marginados, en los que la avaricia y la lujuria desencadenan la trama: la pugna entre Marica del Reino y Mari-Gaila por la posesión de un enano lisiado que arrastran por ferias y romerías, y el adulterio de esta última con un farandul trashumante, a pesar de estar casada con el sacristán, Pedro Gailo. Las disputas que se generan muestran la falta de límites y la crueldad del ser humano, retratando dichos aspectos de la sociedad a través de la visión y estética de Valle-Inclán.

EL TESTAMENTO



¿Dónde? Sala Carolina

¿Cuándo? 30 de enero al 1 de febrero

Madre centenaria. Salud de hierro. Hijas, entradas en años, esperando con ansiedad una herencia que se hace esperar. Testamento que no encuentran. Deudas que pagar. Planes que no pueden llevar a cabo. Y, aunque en cualquier momento puede suceder la "desdicha", el tiempo pasa, y pasa, y€ ¡nada, que no se muere! Una divertida comedia que el grupo estable Catopa Teatro pone en escena para deleite del espectador.

EL JARDÍN DE LOS CEREZOS



¿Dónde? Teatro Micalet

¿Cuándo? Del 29 de enero al 2 de febrero



Vuelve 'El jardín de los cerezos', un clásico de Anton Txèkhov que narra la historia de una familia de la aristocracia rusa en horas bajas. Para hacer frente a sus deudas, no les queda más remedio que vender la finca familiar que tanto se estiman.



LES FILLES DE SIAM

¿Dónde? Rambleta

¿Cuándo? 31 de enero (20.30h) / 1 de enero (20:00h) / 2 de febrero (19:00h)

En momentos turbulentos solo los que no llaman la atención sobreviven. Una historia que habla de la bondad y la maldad que puede encerrar el ser humano. De cómo las personas "normales" pueden llegar a ser mucho más atroces que los seres aparentemente monstruosos. 'Les Filles de Siam' se desarrolla en un circo en la primera mitad del siglo XX, donde cuatro personas están atrapadas en una situación de la que no pueden salir: Una mujer barbuda, sus dos hijas siamesas unidas por la cintura y un payaso triste.

SEÑORA DE ROJO SOBRE FONDO GRIS



¿Dónde? Teatro Olympia

¿Cuándo? Del 29 de enero al 2 de febrero

Un pintor, con muchos años en el oficio, lleva tiempo sumido en una crisis creativa desde que falleció su mujer de forma imprevista. En este estado recuerda, desde que muy jóvenes se conocieron, tanto los acontecimientos felices que le tuvieron tenazmente enamorado de ella durante toda su vida como la aparición, poco a poco, de una enfermedad que le condujo a una muerte inesperada a los 48 años de edad. Esta obra es el relato de una historia de amor en camino desenfrenado hacia la muerte, que nos habla de la felicidad y de su pérdida, y que llega a la intimidad de cada ser humano, y a su emoción, por el camino recto y simple de la verdad.

Un amor que se llena de dramatismo, y quizá de mayor plenitud, cuando aparece, primero sin hacer ruido y después como una brutal ruptura, la enfermedad. Un sobrecogedor retrato de 'una señora de rojo', tan luminosa, 'obre el fondo gris' de todas las circunstancias que rodean su final.



EL PACTE



¿Dónde? Sala Russafa

¿Cuándo? 30 de enero al 2 de febrero

En la pieza, escrita y dirigida por Adrián Novella, se recrean las negociaciones de tres partidos de izquierdas que están tratando de llegar a un acuerdo para arrebatar el poder a una formación conservadora que ha gobernado durante demasiado tiempo. El germen de la obra nació en 2017, inspirado por el surgimiento del 'Pacte del Botànic' y en el contexto de un encuentro internacional de dramaturgos. Es una obra de Teatro Inclusivo, donde los espectadores pueden participar en la medida en que quieran involucrarse. Van a tener la oportunidad de subir al escenario para ser parte de los partidos que están negociando, en la primera mitad de la obra. O pueden ejercer como periodistas en la rueda de prensa que compone la segunda parte del espectáculo.

Estas son algunas de las obras de teatro que traen las salas de València para este fin de semana.