El diseñador valenciano que viste a Rosalía

Domingo Rodríguez Lázaro creó hace cuatro años su firma Dominnico. El diseñador valenciano muestra hoy en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid su colección Idolatría. La popularidad del creador se ha disparado en el último año por ser el diseñador de cabecera de una diva como Rosalía. Sus piezas, además, han traspasado fronteras y hasta Lady Gaga ha vestido alguna de sus confecciones.

El padre del cubismo, Pablo Picasso; las actrices Ava Gardner, Penélope Cruz y Rossy de Palma; los directores de cine Pedro Almodóvar y Luis Buñuel; Lola Flores, Tino Casal y Rosalía... todos forman parte del imaginario creativo de Domingo Rodríguez Lárazo, director creativo de Dominnico. El valenciano presenta hoy en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid su nueva colección Idolatría. Lady Gaga, Rita Ora, Ana Castillo, Maggie Civantos, Aitana, Mina El Hammani o Rosalía ya visten algunas de sus cotizadas piezas.

Domingo Rodríguez Lázaro.

P ¿Quién es Domingo Rodríguez?

R Soy un alicantino de 25 años, afincado en Barcelona desde 2012. Me mudé allí para estudiar moda y allí fue cuando decidí montar mi propia marca.

P ¿Y quién es Dominnico?

R Dominnico es como se conoce mi trabajo dentro del mundo de la moda como creador y la marca que mueve mi vida.

P ¿De dónde viene tu interés por la moda?

R Dedicarme a la moda es algo vocacional. En mi caso, desde que tengo uso de conciencia, recuerdo dibujar y hacer figurines para mis muñecas. Después fui perfeccionando el dibujo en clases y bachillerato artístico, y ya en la carrera, aprendí cómo confeccionar y estructurar las piezas.

P ¿Cómo definirías tu estilo y tu firma?

R Mi estilo es fresco, provocador y con personalidad.

P Con 25 años, ¿estás en tu mejor momento profesional?

R Siempre se quiere más y soy una persona, profesionalmente hablando, ambicioso. Éste es solo un paso más hacia la cima.

P Cuando dicen que eres el joven prodigio de la moda española, ¿qué sientes?

R Que estoy luchando por mi sueño y gracias a mi talento y al de muchas personas que me ayudan y apoyan como la periodista Clara Courel, la persona que lleva la comunicación y las redes sociales de la marca, o el peletero, Javier Hernández, estoy llegando a mis objetivos.

P Ahora se te idolatra por ser el diseñador de cabecera de una diva como Rosalía y haber vestido entre otras a Lady Gaga, pero ¿cómo ha sido el camino hasta llegar hasta ahí?

R Todo ha sido a base de muchísimo trabajo y gracias a la plataforma de Instagram que ha dado lugar a que mi trabajo pueda visibilizarse.

P ¿Y cómo conseguiste llegar a ellas? Rosalía es española pero Lady Gaga... cuenta, cuenta€

R Con Lady Gaga en la actualidad tengo contacto y vínculo a través de las redes sociales. Para el Festival Internacional de Coachella me contactaron a través de Instagram y luego ya hice con ellos el Tour en Barcelona, en enero de 2018.

P ¿La has llegado a conocer personalmente?

R A Lady Gaga, personalmente, no. Fui acreditado para ir, en exclusiva, con siete looks de mi marca al Hotel Arts de Barcelona antes de que llegara su equipo. A Rosalía sí tengo el gusto de conocerla.

P Vestirlas te ha dado una visibilidad fuera de lo normal pero también te ha etiquetado por su extravagancia. ¿Dominnico es tan excéntrico como sus divas?

R Personalmente creo que soy más bien tímido y en eventos siempre llevo algún complemento que marque la diferencia, pero no, no me considero un hombre excéntrico.

P ¿Cómo es la mujer «normal» que viste de Dominnico?

R Una mujer con mucha personalidad y con fuerza que a través de los complementos o piezas claves gana seguridad en un determinado momento de su vida. Me dirijo a una mujer que apuesta por un look arriesgado pero elegante, exclusivo e impactante

P ¿Qué fondo de armario, hombre o mujer, se debería tener?

R Una gabardina de la firma, una pieza de piel y un buen par de zapatos.

P ¿Se traduce la popularidad en un aumento en las ventas y en una mayor tranquilidad a la hora de crear nuevas colecciones?

R Sí. Gracias al éxito de la marca ahora tengo más apoyos y van saliendo proyectos mucho más maduros y fuertes.

P ¿Qué significó en tu carrera ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent para jóvenes talentos de la moda?

R Un reconocimiento a nivel nacional muy necesario en mi carrera y que me da muchísima fuerza para seguir luchando día a día. Ahora presento Idolatría, una colección repleta de fascinantes texturas, utilizando como materiales el tul bordado de lentejuelas de charol, los jacquares de seda flecados, los laminados de piel o los mantones de manila reversionados.

P En la Comunitat Valenciana hay grandes diseñadores como Juan Vidal, Hannibal Laguna, Francis Montesinos, Isabel Sanchis... ¿Cómo valoras el diseño y el actual momento de creación en la Comunitat Valenciana?

R Desde que tengo uso de consciencia, la trayectoria de muchos de los nombres que mencionas han sido los que me ha dado fuerza para seguir su camino y estar a día de hoy dentro de Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

P ¿En qué se diferencia Dominnico del resto?

R En crear un nuevo significado del término fiesta y explorar todos los campos textiles y la manera de combinarlos.

P ¿Cómo entiendes la moda?

R Entiendo la moda como modo de vida.

P ¿Cómo vestirías a la reina Letizia para un día normal y cómo para una gala?

R Sería un honor que la Reina pudiera llevar algún día alguno de mis diseños. Me imagino que Doña Letizia podría llevar una gabardina, una blusa de volantes y unos pantalones palazzo. Para una gala, le propondría un vestido por debajo de la rodilla, un escote poco pronunciado y manga jamón que es uno de los «must have» de la temporada.

P ¿Y cómo viste en su día a día Domingo Rodríguez?

R Suelo vestir básicos de marcas deportivas como Nike y firmas como Cos. Mi debilidad son las zapatillas deportivas y se puede comprobar con mi colección de sneakers para Art Company Shoes.