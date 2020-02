El festival de moda Clec llega a València este fin de semana

El Clec quiere ser un escaparate de talento y creatividad. Una experiencia inmersiva e inspiradora. Un espacio para «reivindicar y dar visibilidad» al ingenio valenciano

València ya no quiere «imitar» o «emular» a las grandes capitales de la moda. València quiere ser «pionero» y «referente». València, o más concretamente la Asociacion de Diseñadores de Moda Valenciana (Dimova), «moderniza» estos días el concepto clásico de una fashion week. Clec, así se llama el festival, llega para quedarse. Y, porqué no, para exportarse. «Este proyecto no tiene nada que ver con los formalismos de toda Semana de la moda. Estamos cansados de las pasarelas en las que siempre es lo mismo», lanza Francis Montesinos, padrino del evento que hoy se inicia en l'Hemisfèric. Quizás por ese hartazgo, más que un festival, Clec es un lugar de encuentro en el que moda, fotografía, belleza, gastronomía, cine y música se dan la mano. Un espacio para «reivindicar y dar visibilidad» al ingenio valenciano en todas sus vertientes. Un escaparate de talento y creatividad. Una experiencia inmersiva e inspiradora. Porque, según el impulsor de la idea, Miquel Suay, el Clec es sobre todo «un show». «Si por algo se conoce València es por su capacidad de celebrar la vida. Este es un lifestyle mediterráneo que no solo convive con la creatividad de su gente, sino que también es el caldo de cultivo perfecto para su desarrollo», explica el diseñador valenciano.

El festival, que busca una combinación heterogénea de estilos y propuestas en busca de la diferenciación, arranca hoy con un desfile, sobre una plataforma semicircular de 100 metros, de un colectivo formado por alumnos de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de València (EASD), a los que seguirán diseñadores consagrados como Francis Montesinos, Ágatha Ruiz de la Prada (invitada por ser miembro de honor de la asociación), Dolores Cortés, Isabel Sanchís,Miquel Suay o Dominnico así como jóvenes firmas como 404 Studio, Visori Fashionart, Siamo Studio, Álvaro Mars y Anel Yaos.

La moda en su vertiente más teórica también tiene su hueco en el Clec con una selección de fashion talks. Así, profesionales del sector, protagonizan mesas redondas sobre sostenibilidad y economía circular, arte y moda, artesanía y tecnología, educación en moda o comunicación y redes sociales.

Pero el Clec es más que moda y otro de los pilares sobre los que nace es la gastronomía. Así, chefs de prestigio nacional e internacional como Alejandro del Toro, Bernd Knöller (Riff), María José Martínez (Lienzo), Miguel Ángel Mayor (Sucede), Miriam de Andrés (La Sucursal), Nacho Romero (Kaymus), Luis Valls (El Poblet) y Vicente Patiño (Saiti) crearán en exclusiva para el festival una tapa inspirada en el trabajo de algunos de los diseñadores; un tándem creativo que los asistentes podrán conocer durante los diferentes show cookings que tendrán lugar hoy y mañana.

Durante estos dos días, el Clec Fashion Festival será el epicentro del talento en todas sus variantes. A la gastronomía y la moda, también se le unirá la fotografía con shootings y editoriales de moda en directo con abanderados como Josep Alfaro, Gerardo Ortiz, Amparito Sebastia? o Francisco Herna?ndez Marzal, entre otros; así como la belleza, a través de las performances que llevarán a cabo diferentes makeup & hair artists. También, cómo no, habrá un espacio reservado para los fashion films, en los que el laureado realizador y director Víctor Claramunt será el comisario.

El Clec empieza hoy a las once y acaba mañana a las 00:30 horas.