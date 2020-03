«Ahora buscamos la reafirmación de Mausoleo»

La esencia valenciana del post-punk no muere, prueba de ello son grupos como Mausoleo, que captan la esencia musical de entonces fusionándola con su estilo propio. Resultado de ello es su primer EP, «Extraño», con un reflejo melancólico y oscuro muy cautivador que refleja el carácter de la banda. Andrés, Xus y Mikel preparan ahora su primer LP, afrontándolo como un proyecto que desvela el interior de los tres integrantes de la formación y agrupa todas esas sensaciones y emociones bajo el nombre de Mausoleo. Se trata de un disco que versa sobre las relaciones entre personas.



¿Cómo definiríais Mausoleo en cinco palabras?

Andrés: Melancolía, efímero€

Mikel: Rabia. Andrés: Sinceridad y optimismo. Parece que no, pero siempre hay una visión melancólica con ganas de cambio constante.

¿Qué esperáis que no os pregunte en esta entrevista?

Andrés: Por qué nos llamamos Mausoleo.

Mikel: O nada muy íntimo, como 'qué prefieres: ¿boxers o slips?' No por intimidad, sino por innecesario.

Estáis en proceso de preparación de vuestro primer disco, ¿qué podéis decir sobre él?

Xus: Ya está compuesto y vamos a grabarlo.

Andrés: Básicamente es lo que hemos ido tocando desde el inicio de la gira «Extraño». Con el paso de los conciertos hemos ido limándolas, viendo cuál es la reacción de la gente al tocarlas, la nuestra€ Ya estaba prácticamente hecho, simplemente es ir al estudio a grabarlo y eso será el mes que viene.

Mikel: Y que a diferencia del EP, las sensaciones de estos nuevos temas tienen un halo más cercano a la rabia y al optimismo que a la melancolía que hemos comentado antes. Me lo tomo más como una reafirmación de la banda.

Xus: Sí, es plasmar lo que realmente somos ahora. Extraño ha sido un comienzo como banda, pero no hemos desvelado todo lo que somos, sólo una parte. Este disco va a completar el concepto de Mausoleo.

Mikel: Es un nuevo ciclo que representa la seriedad dentro de nuestra propuesta como banda y las ganas de poder plasmar algo desde un registro más íntimo. Hemos llevado estos temas del disco a un terreno más personal, sin el miedo a mezclar, a sonar duro o más pop, entrando en melodías, en juegos un poco más bailables€ Con el disco hemos entrado en un nuevo ciclo de esperanza, por así decirlo.

¿El disco tiene alguna temática en concreto?

Andrés: Todavía no hemos terminado de definir el hilo, pero sí que es cierto que tiene una línea que trata sobre la percepción individual hacia los demás: cómo te ven a ti, cómo les ves a ellos€ Tiene un hilo que representa las relaciones en general, desde la que se puede tener con un padre, madre, hermano, amigo o pareja.

Xus: Son circunstancias en las que nos podemos sentir afligidos, por ejemplo.

Andrés: Estas relaciones siempre tienen que ver con alguien, igual no desde un punto de vista tan existencialista, como ocurre en Paralelo, sino que se acerca un poco más a la canción de Extraño.

Xus: Nos gustaría que saliese antes de que terminase el año.

¿Si tuvieseis que decir un sólo grupo que os haya inspirado cuál sería?

Mikel: Como nos estamos actualizando también en el sonido, puede haber una influencia más directa del presente o de estos últimos años, pero no sabría decirte una banda en concreto.

¿Y si acotamos a banda valenciana?

Andrés: En ese caso, Derrota.

Mikel: O Antiguo Régimen también.

Andrés: Sí, Antiguo Régimen me flipa, pero con Derrota, yo empezaba a tocar y cuando les vi en directo empecé a creer que se podía hacer música (risas). Fue increíble.

Mikel: Y ya no sólo eso, sino que los integrantes de Derrota son pilares de la escena valenciana underground que ha habido en los últimos 20 o 25 años.

Xus: Es gente que ha estado al pie del cañón y que representan muchos proyectos como son La Residencia y Horchata Negra. Sin esas personas queriendo dejar su impronta o simplemente dedicarse a mover cosas en su ciudad, han hecho que nosotros lleguemos a montarnos grupos y que nos inspiremos.

Andrés: La influencia va más allá de lo musical con ese grupo.

Xus: Exacto, no es sólo la música, sino también la actitud. Una pena que ya no exista el grupo, unos héroes (risas).

Estáis grabando un videoclip que saldrá dentro de poco sobre Extraño, un single que ya sacasteis. ¿Qué podéis adelantar?

Mikel: Se puede decir que a diferencia de lo que fue el de Paralelo, éste está mucho más centrado en lo abstracto del sentimiento que habla Extraño, que es esa desvirtuación de una relación. Buscamos más la figura que evoca, que el simple hecho de alguien actuando o un vídeo grupocentrista como el de Paralelo, que salíamos mucho nosotros. Además va a mezclar diferentes técnicas de vídeo, de fotografía y de motion design. Va a ser mezclado, una parte de narrativa con una experiencia más visual.

Una curiosidad de Mausoleo (que no se haya dicho antes)

Mikel: Pues que aunque parezcamos gente triste, dentro de nuestra intimidad, como amigos o gente cercana, somos bastante alegres, siempre estamos intentando generar buen rollo y nos gusta dejar para la banda eso más oscuro que tenemos dentro.

Andrés: La gente se piensa que somos deprimidos góticos y no es así. Desde fuera parece que seamos más serios, pero para nada.

Mikel: Eso a veces pasa con grupos jóvenes, que a lo mejor te puedes creer algo, pero siempre hay que mantener el ego bajo y nosotros allá donde vamos estamos muy agradecidos.

Xus: Puedes tener un aura como grupo, pero luego la personalidad de Mausoleo es nuestra personalidad. En resumen, que parecemos más gilipollas de lo que somos (risas).

Además de esto, estáis girando bastante a nivel nacional. ¿Qué os aportan como grupo estos conciertos?

Mikel: Nos aportan una cohesión como personas, al final un grupo es como una familia. Tantas horas de carretera te hace mostrar la verdad, si quieres estar o no. Es como una prueba de fuego para ver si seguimos adelante con el proyecto, y yo creo que nos está dando mucha autoestima por un lado, y a nivel de banda nos está dando lo que necesitamos, que es poder mostrar nuestros temas a gente que todavía no nos conoce.

Andrés: Y al final cada concierto sale mejor y somos gente que nos gusta tocar en directo.

¿Tenéis alguna costumbre o rito que hagáis antes de los conciertos?

Andrés: Yo lavarme las manos. Y después de tocar no me gusta hablar con nadie en unos tres minutos.

Mikel: Sí, después de tocar a mí me gusta estar evadido. Antes de salir al concierto tengo un ritual que es ponerme una crema de cannabis calentadora de músculos, y si no tengo eso pienso que no me va a salir tan bien (risas).

Xus: Yo me quito las gafas y me suelto el pelo.

¿Qué esperáis de este año?

Mikel: Poder sacar el disco, que además será en vinilo; volver a hacer una gira de presentación y salir a Europa, eso lo esperamos con muchas ganas. Vivir lo que es la zona de peligro o de no confort, que es estar en el extranjero.