A la "caza" del Flamenco

Los Hermanos Polo presentan «The Mystery of the Pink Flamingo», un documental que rastrea la presencia de este animal en la cultura pop de la mano de artistas como John Waters o Eduardo Casanova. La cinta acaba de estrenarse en el festival South by Southwest de austin (EE UU).

Su característico pico encorvado y sus plumas rosas han hecho del flamenco uno de los animales más enigmáticos del mundo. Nunca lo sabrá, pero su figura ha inspirado a buena parte de la cultura pop. Lo vemos en peluches, camisetas, papel pintado y flotadores.

Los cineastas valencianos Javier y Guillermo Polo han intentado rastrear la euforia por este animal en The Mystery of the Pink Flamingo, un documental que acaban de estrenar en el South By Southwest de Austin (EE UU). Con la producción de Japonica Films y la colaboración de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Movistar +, RTVE, TV3 y À punt, el documental es una «road movie» protagonizada por el actor Rigo Pex, más conocido como Meneo. «El objetivo de la cinta es descifrar por qué el flamenco se ha convertido en un símbolo de la cultura. ¿Qué esconde este animal para que influya en las personas a la hora de desarrollar arte? Hoy en día es un reclamo en áreas como la publicidad, el diseño o la moda. El punto de partida del filme es sociológico, pero después iniciamos un viaje en el que contamos otras cosas. El protagonista de la película vive un momento difícil. Reflexiona sobre el sentido de la vida, por qué estamos aquí o quiénes somos€ Inicia un viaje de búsqueda para reencontrarse consigo mismo. El flamenco es el elemento que le impulsa a hacer este viaje y a partir de conocer a las personas que se han visto influenciadas por el flamenco, decide cambiar», explica Javier Polo, director de la cinta, que el pasado año pasó por el foro de coproducciones del Festival de San Sebastián y por Docs València. «El documental trata temas muy profundos, como el proceso artístico, la búsqueda de la identidad, la felicidad€ Todas estas preguntas no son fáciles de responder. Sin embargo, la mayoría de nosotros nos las hemos hecho alguna vez. Tenemos mucha confianza en la película. Además, somos conscientes de que las personas que aparecen son un gran reclamo», comenta Polo, ya que la cinta aparecen artistas como John Waters, Allee Willis o Eduardo Casanova.

RUTA AMERICANA

El documental se ha grabado entre la Comunitat Valenciana y Estados Unidos. La primera parte de la cinta fue grabada en entornos valencianos, con entrevistas a un biólogo de aves, al artista urbano Antonyo Marest y a la bailadora de flamenco Ana Urbiola. Después viajaron a Madrid para entrevistar al actor y director Eduardo Casanova. De allí, volaron a EE UU. «Comenzamos en Miami, hicimos de punta a punta la costa este. Y después cogimos el avión y nos fuimos a Milwaukee, Madison, Chicago, Los Ángeles, Las Vegas€ En 20 días hicimos todo el recorrido que pudimos», explica Polo. Una de las entrevistas más destacadas es la de John Waters, uno de los cineastas más transgresores de los 70, con filmes como Pink Flamingos (1972), Polyester (1981) o Hairspray (1988). «John Waters nos atendió en su casa. Nos contó como creció, qué dificultades se encontró de pequeño y qué factores influyeron en su vida, como la experimentación o las drogas. Habló de la contracultura americana y la cultura basura, los orígenes de su arte. Al protagonista, eso, le abre los ojos en un momento dado, porque le demuestra que hay muchos caminos que seguir en la vida. Rompe con su rutina y se atreve a hacer cosas nuevas. Hasta ese momento, el personaje vivía en su caparazón de seguridad, y a partir del documental es cuando aprende que hay que tomar riesgos y vivir la vida sin prejuicios y sin miedos» , apunta.

La dirección de arte del filme ha recaído sobre los hombros de la pintora e ilustradora valenciana Carla Fuentes. «La película tenía que entrar por los ojos. Carla se ha preocupado mucho por la escena, el vestuario, pero también por la parte gráfica, como veréis en la animación de créditos de inicio o en el póster€ Esta figura del director de arte no es muy habitual en el género documental y nosotros hemos decidido apostar por ella. Hemos hecho un híbrido entre el documental y la película de ficción, tanto en las formas, como en el contenido. Queríamos acercarnos más a la ficción, aplicar sus códigos» argumenta. Santero y los Muchachos han puesto música a la cinta, que pronto se verá en algunos de los mejores festivales nacionales.