Series dignas de cuarentena

Las mejores producciones televisivas para sobrellevar la alarma sanitaria.

Ante el reto de poder recomendar alguna producción que refleje el momento que vivimos, Los pájaros (1987), la obra maestra del Hitchcock, es la primera que me viene a la mente, y luego Contagio (2011), de Steven Soderbergh. Pero de lo que se trata es de entretener, no de avivar el fuego en nuestros hogares. Ahora más que nunca, en plena alerta sanitaria por el coronavirus, se necesitan series adictivas que duren, al menos, una cuarentena. Y las hay para aburrir. Sobre todo, porque hasta hace bien poco, antes de la popularidad de las miniseries, la tónica era hacer producciones televisivas de más de cuatro temporadas. Véase «Juego de tronos» (8 entregas), «Breaking bad» (5), «Friends» (10), «House of cards» (6), «Outlander» (5) u «Orange is the new black» (7). De hecho, este es el momento para empezar esa lista de películas recomendadas que tenemos guardada y para ver las series de las que huimos constantemente por miedo a engancharnos y no ser capaces de hacer nada más. Ha llegado el momento de coger la manta y ponerse de cara al televisor. Algunos lo harán de manera preventiva -con muchas latas y mucho papel higiénico en la despensa- y otros, lo harán por convalecencia.

No sabemos cuánto durará la histeria colectiva. Pero por lo pronto e aquí una lista con historias de gángsters, de mafiosos, de periodistas infiltrados, de robots y de atracadores para olvidarnos del Covid-19. Bajo ningún concepto ver «The Walking Dead», «La Cúpula» o «Years and years». Y será mejor tomarnos las tramas del «El cuento de la criada» y de «Black Mirror» con cautela. ¡Qué empiece el atracón!





MAD MEN (Netflix, 7 temporadas)

Esta es para los amantes de las estrategias empresariales y de los «culebrones». La serie narra el auge de una prestigiosa agencia de publicidad en plena década de 60. Protagonizada por Jon Hamm, Elisabeth Moss, Vincent Kartheiser o January Jones, la serie está ambientada en Nueva York y no le falta humor, intriga y personajes femeninos de calado.







THE MANDOLARIAN (Disney +, 24 de marzo)

Serie creada a partir del universo Star Wars y ambientada tras la caída del Imperio. La serie sigue los pasos de Mando, un cazarecompensas perteneciente a la legendaria tribu de los Mandalorian, un pistolero solitario que trabaja en los confines de la galaxia, donde no alcanza la autoridad de la Nueva República. Los amantes de la factoría galáctica ya teinen una excusa para verse todas las películas antes de sumergirse en la serie. La temporada se estrena en la nueva plataforma de Disney + el próximo 24 de marzo.







EL CUENTO DE LA CRIADA (HBO, 3 temporadas)

Serie distópica ambientada en la novela homónima de Margaret Atwood, narra el devenir de June Osborne, una mujer que se ve presa del auge de la extremaderecha en Estados Unidos. El nuevo Gobierno pone el útero de June a disposición de las clases dirigentes para engendrar a la «mejorada» sociedad del futuro. «El cuento de la criada» es un thriller adictivo que señala lo peor que nos podría pasar si perdiésemos el norte.







LA CASA DE PAPEL (Netflix, 4 temporadas)

En este ranking no podía faltar la que es la serie de habla no inglesa más vista en Netflix. «La casa de papel» es la serie española más conocida en el extranjero. La trama pone el foco en los secuaces de El Profesor, que intentarán dar el mayor golpe de la historia. No tienen nada que perder. La serie está protagonizada por Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Alba Flores, Miguel Hernán, Jaime Lorente o Najwa Nimri. El próximo 3 de abril estrenará su cuarta temporada.



LOS SOPRANO (HBO, 6 temporadas)

Es la crónica de la vida cotidiana y de las aventuras personales y profesionales de una familia mafiosa que vive en Nueva Jersey. Son gentes sencillas, pero implacables en sus ritos y tradiciones. La trama se basa en las confidencias del «capo» Tony Soprano (James Gandolfini) a su psicoanalista, la doctora Melfi. La serie destaca por su humor negro, por el que acumula casi 50 galardones de la crítica.







OZARK (HBO, 3 temporadas)

Ha pasado injustamente desapercibida por el público generalista. Y no entendemos por qué. El guion es lo primero que engancha, y su fotografía es la que te hace quedarte pegado al televisor hasta el final de su segunda temporada. La tercera llegará el próximo 27 de marzo a Netflix. La producción narra la escalada de acontecimientos que vive una familia de clase media que debe pagar por haber soñado demasiado despierta. La producción está protagonizada por Jason Bateman y Laura Linney.







PEAKY BLINDERS (Netflix, 5 temporadas)

Una familia de gánsters asentada en Birmingham tras la Primera Guerra Mundial dirige un local de apuestas. Las actividades del ambicioso jefe de la banda llaman la atención del Inspector jefe Chester Campbell, un detective de la Real Policía Irlandesa que es enviado desde Belfast para limpiar la ciudad y acabar con la banda. La quinta temporada llegará a Netflix el próximo 4 de octubre.







WESTWORLD (HBO, 3 temporadas)

Westworld es un parque de atracciones futurista y controlado por alta tecnología dirigido por el Dr. Robert Ford (Anthony Hopkins). Las instalaciones cuentan con androides cuya apariencia física es humana, y gracias a ellos los visitantes pueden dar rienda suelta a sus instintos y vivir cualquier tipo de aventura o fantasía, por muy oscura o peligrosa que sea, sabiendo que los robots no les harán daño. Parte de la tercera temporada está ambientada en la Ciutat de les Arts i de les Ciències. No se la pierdan.







THE CROWN (Netflix, 3 temporadas)

La serie repasa el reinado de Isabel II de Inglaterra. La producción se inicia con los momentos previos a la coronación y acompaña a la monarca a través del tiempo por algunos de los acontecimientos que han marcado la historia de Europa y su biografía, como la muerte de Winston Churchill, los escándalos sexuales de Felipe de Edimburgo, el devenir de la Commonwealth o el impacto de Diana de Gales en la sociedad británica. Claire Foy y Olivia Colman interpretan a la reina en la serie, en cuyo reparto se encuentran Jared Harris, Matt Smith o Helena Bonham Carter.







NARCOS (Netflix, 5 temporadas)

El mejor biopic de Pablo Escobar se puede ver en Netflix. A través de tres temporadas, el actor Wagner Moura se convierte en el capo colombiano para mostrarnos las artimañas del tráfico de droga. La producción cuenta con otra serie que se centra en el cártel de Guadalajara, «Narcos: México», con dos temporadas. Las dos cuentan con el mismo «showrunner», (Eric Newman, y con la misma intro: la canción de Rodrigo Amarante, «Tuyo».







HOMELAND (Netflix, 8 temporadas)

El sargento de la Marina Nicholas Brody (Damian Lewis) regresa a casa ocho años después de su desaparición en Irak, donde vivió encarcelado y sometido a tortura. Finalmente, un comando de las fuerzas especiales lo localiza durante una misión. La joven Carrie Mathison (Claire Danes), una impulsiva e intuitiva agente de la CIA, sospecha que Brody se ha pasado al enemigo durante su cautiverio. La serie se basa en la en la serie israelí «Prisoners of War».