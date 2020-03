Pautas para mantenerse a flote en la incertidumbre

La primera pauta es aceptar. De forma totalmente excepcional estamos sometidos a unas normas que limitan nuestra libertad, querer oponernos o cuestionarlas puede generarnos estrés adicional o angustia. La idea principal en la que pivota la estrategia que estamos siguiendo es la de AYUDARNOS MUTUAMENTE, desde la RESPONSABILIDAD Y LA SOLIDARIDAD.



PAUTA #2 INFORMACIÓN VERAZ Y DOSIFICADA

En tiempos de «infoxicación» es fácil sufrir un estrés adicional debido a la difícil gestión del volumen de información que recibimos y la necesidad de filtrarla para basarnos únicamente en fuentes fiables. Valorando la necesidad real de cada uno de informarse, PLANIFICAR NO MÁS DE TRES MOMENTOS AL DÍA para informarse a través de FUENTES OFICIALES.



PAUTA #3 MANTENER LAS RUTINAS DIARIAS

En una situación de confinamiento todos nuestros hábitos personales se ven alterados. Destinar momentos del día para conservar los hábitos cotidianos nos «carga las pilas», aprovechando también las posibilidades que nos ofrecen los medios tecnológicos, en algunos casos.

ALGUNAS RUTINAS DIARIAS

— Ducharse, vestirse y arreglarse como cualquier día en el que queremos causar una buena impresión, esta vez, para uno mismo.

— Cuidar la alimentación haciéndola apetecible y teniendo en cuenta el consumo energético reducido derivado de las restricciones de movimiento.

— Realizar ejercicio, si es preciso, utilizando la tecnología (y la imaginación).

— Cultivar relaciones sociales con conversaciones afectuosas a través de las apps existentes (Skype, Facetime, Houseparty, etc.)

—Respetar las horas de sueño (mínimo 8).



PAUTA #4 PLANIFICAR EL TRABAJO

Muchos estamos TELETRABAJANDO y ello puede resultar complejo si, además, tenemos que compatibilizarlo con la VIDA FAMILIAR. Planificarse de forma realista las responsabilidades que se quieren atender en el día produce alivio y tranquilidad. Cada día puede ser diferente y los primeros días serán de «ENSAYO Y ERROR», hasta encontrar unas DINÁMICAS EQUILIBRADAS.



PAUTA #5 MOMENTOS ANTIESTRÉS

Dedicar una parte del tiempo a relajarse es más importante que nunca. Algunas ideas para relajarse:

— Disfrutar de una buena lectura, música, película o serie.

— Practicar métodos de respiración consciente y/o meditación (yoga, mindfulness, etc.).

— Disfrutar de la compañía de las personas que tengamos cerca (si las tenemos) y abrazarse, salvo en los casos de contagio o cuarentena.

— Cocinar, realizar manualidades, escribir, ordenar, etc.

— Juegos en familia.



PAUTA #6 EMPATIZAR

Estamos experimentando emociones fuertes e inusuales en nosotros. Esta situación desafía la capacidad de gestión emocional del ser humano. Cada persona puede estar viviéndola de manera diferente, y respetar la legitimidad de las emociones ajenas, tanto como las propias, es indispensable para la convivencia pacífica. Puede que observemos comportamientos que, a priori, no nos entusiasmen, detrás de ellos existen necesidades que desconocemos, practiquemos una MIRADA CARIÑOSA y evitemos la crispación.



PAUTA #7 AGRADECER

Muchas de las cosas con las que disfrutamos habitualmente siguen estando a nuestro alcance, no lo olvidemos. En lugar de pensar en lo que no podemos disfrutar ahora, PODEIS FIJAR LA ATENCIÓN EN LO QUE SÍ QUE PODEMOS DISFRUTAR TODAVÍA y AGRADECERLO. Algunas de esas cosas que nos gustan, con pequeñas adaptaciones, siguen a nuestro alcance. Seamos FLEXIBLES.



PAUTA #8 CENTRARSE EN LO QUE ESTÁ EN NUESTRA MANO

Lo que hacen los demás (familiares, amigos, desconocidos, el Gobierno, etc.) está fuera de nuestra área de responsabilidad. Sus decisiones pueden afectarnos, pero no dependen de nosotros. Pensar lo que deberían hacer los demás nos puede desgastar mucho, especialmente si no coincide con lo que finalmente hacen, y podemos sentir resentimiento y sufrimiento. Centrémonos en lo que está en nuestra mano.



PAUTA #9 APOYO

Si, pese a todo, necesitáis apoyo o alguien que os escuche, PEDIDLO, no esperéis a que los demás se den cuenta de vuestra necesidad. Por nuestra parte, yo os ofrezco, desde una perspectiva personal, CONVERSACIONES GRATUITAS para GESTIONAR EMOCIONALMENTE la actual situación compleja e incierta.