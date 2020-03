La profe de Ciencias y jefa de estudios de los niños de Montepinar, en la serie Lo que se avecina, ha perdido estos días su sonrisa. Bárbara Grandío, que así se llama la actriz, anda preocupada por la crisis del coronavirus. Atrincherada en su casa en Madrid, Bárbara espera el estreno de la película Historias lamentables, dirigida por Javier Fesser, a priori, previsto para el próximo 30 de abril. La gallega se define como tímida, perfeccionista, amante de los animales y camaleónica. Ha trabajado a las órdenes de Juanma Bajo Ulloa, Chus Gutiérrez, Miguel Conde, Giselle Llanio, Manuel A Espiñeira o Manuela Moreno.

La Nasa perdió una astronauta y el cine ganó una actriz.

(ríe) De niña siempre decía que de mayor sería astronauta. Mi único interés era conocer extraterrestres y poder visitar diferentes planetas, entendía que ser astronauta era el camino correcto para conseguir mi objetivo.

He leído una entrevista en la que te definen como una mujer tímida, hipocondríaca, camaleónica, independiente, perfeccionista, amante de los animales y con carácter . Vaya descripción.

Pues creo que hay bastante de mí en muchas de esas palabras, pero también creo que he cambiado y he crecido. Miro la vida con otras gafas, ni mejores ni peores, diferentes. Odio la frase 'No cambies nunca', la considero un insulto. Yo quiero cambiar, crecer, aprender y tener la libertad para ver el mundo desde diferentes lugares y con ello poder cambiar de idea o de pensamiento las veces que considere necesarias.

Aunque con la crisis del coronavirus es difícil hablar de estrenos, está previsto que Historias lamentables, la última película de Javier Fesser, se estrene el 30 de abril. Tu formas parte de un reparto muy coral. Háblame de este proyecto.

Historias lamentables consta de cuatro historias independientes, vamos, cuatro minipelículas interconectadas. Yo formo parte de una de ellas. Interpreto a una chica muy entregada, para la que lo mas importante es defender a su familia y ayudar a que el negocio familiar siga adelante. Nos pasan situaciones cotidianas en las que todos nos podemos identificar pero llevadas al límite, de ahí surge un viaje de humor surrealista que, ya te avanzo, nos va a mantener pegados a la pantalla.

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar para un director como Fesser?

Maravilloso. Yo soy súper fan de su cine, el milagro de P.tinto es una de mis pelis favoritas y de esas que vuelvo a ver cada cierto tiempo y la disfruto como la primera vez. Los primeros días me costaba creer que estaba trabajando en su próxima película, le miraba fijamente y me decía a mí misma que sí, que era verdad. Me parece una persona muy fiel a sus ideas, súperhonesto y cariñoso, todo en él es de verdad, y eso es oro. Humilde, rápido y atento como director y como ser humano.

Tu relación con La que se avecina, tiene miga. ¿Cómo te llevas con Sonia, tu alter ego en la serie?

Empezar a participar fue un regalo enorme. Pensaba que iba a hacer un capítulo y ya, pero me volvieron a llamar y ahí estoy. Interpreto a Sonia, la profe de Ciencias y jefa de estudios de los niños de Montepinar y la mejor amiga de Bárbara (Norma Ruiz). Y en la próxima temporada, gracias a los hermanos Caballero, que son lo más, tengo una trama mucho más grande y muy divertida con unos compañeros de lujo que pronto podréis ver.

También participas en la comedia Por H o por B dirigida por Manuela Moreno para HBO España.

Pues conocí a Manuela Moreno hace unos 8 años, al terminar un monólogo que yo hacía de Secun de la Rosa dirigido por su hermano Benja. Manuela se me acercó y me dijo ' No sé cuando, pero tú y yo vamos a trabajar juntas'. Hace unos meses me llamaron para hacer un cameo súper divertido en el último capítulo de la primera temporada de esta serie.

Hace dos años estuviste nominada a los Premios Mestre Mateo como mejor actriz femenina de reparto. ¿Son los premios el mejor reconocimiento que puede obtener un actor?

No, para nada, creo que si tienes la suerte de que te premien pues es maravilloso y gasolina para seguir peleando, pero claramente el premio es la gente que se gasta el dinero en una entrada de cine o de teatro o en tener varias plataformas para poder consumir productos audiovisuales, y esto cada vez tiene más mérito. Mola que la gente se sienta esperando un nuevo capítulo de su serie favorita. En definitiva, el premio es la gente que apoya consumiendo nuestro trabajo.

Otra de las series en las que apareces es Estiba, todo un éxito en la televisión gallega.

Mi personaje se llama Caniche, es una chica que ha tenido un pasado muy duro y sobrevive como sabe o como puede. Tiene alguna adicción y muchos problemas con la policía. Intenta mejorar y aprender de sus errores pero no siempre lo consigue. Esta primera temporada le traerá una relación muy especial con una agente que consigue ver su lado frágil y se ayudarán mutuamente. Para mí que adoro el cine de Eloy de la Iglesia y amo el llamado 'género quinqui', es una fiesta interpretar a Caniche.

Has escrito Umor y Hamor, un libro con pequeñas historias cotidianas para reflexionar pero sobre todo para reírse de nosotros mismos, en colaboración con Save the children. Mi sorpresa ha sido ver que el prólogo corre a cargo de Javier Rey.

Tengo la suerte de rodearme de personas increíbles de las que aprendo lo más grande. Tanto el ilustrador jienense Luiki Alonso como Javi Rey, que se encargaron del prólogo, son mis amigos. El talento de ambos es indiscutible y yo he tenido la suerte de juntarlos en Umor y Hamor. En el libro he escrito mis pensamientos, frases breves, unas más intensas que otras, líneas más desenfadadas, pero todas desde el corazón y con ganas de sacarle una sonrisa a la persona que decida abrirlo y adentrarse en este universo loco de mi coco.