Una comunidad de vecinos recrea la serie 'Aquí no hay quien viva' en su fachada

En tiempos de confinamiento lo que no puede faltar nunca es el humor. El ingenio del ser humano llega a límites insospechados. Desde que se decretó el estado de alarma por coronavirus y con elloo la orden de confinamiento en casa, muchas son las iniciativas que se han ido creando con el paso de los días. Las hay de todas las variables y estilos y todas comparten la misma inciativa, entrener y pasar de la forma más amena el tiempo en casa. Estos retos se han estado extendiendo durante las últimas semanas con el fin de superarse y matar el aburrimiento.



A continuación recogemos las notas de humor más sonadas durante la cuarentena.



'Aquí no hay quien viva en los balcones'



El reto del papel del WC



Montar a caballo

Meter a tiburón en casa



Música en los balcones

Los vecinos de la calle Maldonado, en Torrevieja (Alicante) han convertido su confinafiento en una manera de divertirse. Desde hace unos días parodian de manera muy divertida la serie 'Aquí no hay quien viva'. En un lado de la calle, unos vecinos graban e iluminan la fachada de enfrente, y estos últimos recrean las escenas bajo la canción de la popular serie ¡Aquí no hay quien viva¡ Pero no sólo eso, sino que además el vecindario puede disfrutar de actuaciones, como la de Alaska, Lina Morgan, Grease, Rocio Durcal, entre otras. De hecho es tal el seguimiento que incluso tienen un perfil social donde suben los vídeos de las actuaciones.El reto del papel higiénico comenzó al principio de la pandemia y consiste en dar 10 toques con el pie teniendo el rollo de papel higiénico como protagonista. Muchosde la división de honor se animaron a realizarlo y lo cierto es que este reto no es solo algo de famosos ni de deportistas de élite, sino que se está convirtiendo en un divertimento en casa para padres e hijos.El pasar muchas horas en casa ha hecho que muchos propongan ideas creativas y las compartan en las redes sociales. La de montar a caballo sin salir de casa, es una de ellas. El vídeo lo compartió una pareja en la que aparece un chico de espaldas y una chica frente a la cámara. Ella se agacha dejando su melena suelta frente a la cámara mientras que él se pone detrás mirando hacia el otro lado. Siguiendo el ritmo de la música parece que el chico está cabalgando con su caballo.¿Conoces la última? Seguro que más de uno ha visto en circular por las redes sociales imágenes de animales en 3D dentro de sus casas. Para amenizar la cuarentena por la crisis sanitaria del coronavirus, Google ha pensado que quizá te gustaría adoptar a un animal. El buscador ha incluido una funcionalidad nueva que consiste en introducir un animal en casa de manera virtual.En los últimos días se han visto desde un tiburón blanco, un oso panda hasta un tigre en 3D.La música tiene la extraordinaria habilidad de evadir a las personas de su realidad y sumergirlas en un mundo paralelo. Muchos músicos salen estos días al balcón e interpretan música en directo, música con algún instrumento e incluso ópera. La cuestión es amenizar el tiempo y conseguir que el confinamiento resulte lo más llevadero posible.El día de S an José muchos músicos valencianos tocaron en directo bajo la iniciativa que impulsó la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) junto a la colaboración de influencers como Eugeni Alemany o Raúl Antón, en la que se convocaron a todos los músicos valencianos para interpretar dos de los pasodobles más reconocidos como el de Paquito el Chocolatero y alguno de Amparito Roca.Incluso un tenor del coro de Xàbia salió a su balcón de la calle Portelles y proclamó a los cuatro vientos: "¡Oh noche, disípate! ¡Ocultaos, estrellas! ¡Al alba, venceré! ¡Venceré!"Estas son algunos de los retos y actividades más sonadas en las redes sociales, durante la cuarentena.