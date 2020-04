Diarios de la cuarentena, la serie en la que verse reflejados

Se estrena en TVE la serie Diarios de la cuarentena, un reflejo "realista, íntimo y divertido" del confinamiento protagonizada por Carlos Bardem, Gorka Otxoa, Carlos Areces, José Luis García Pérez, Adriá Collado, Fernando Colomo, Víctor Clavijo, Cristina Alarcón, Fele Martínez, Montse Plá, Mónica Regueiro, Carmen Arrufat, Petra Martínez, Juan Margallo y Cecilia Gessa. La serie refleja "pequeñas anécdotas divertidas, desesperadas, dramáticas y explosivas que surgen en los hogares de varios protagonistas y de una situación de partida: estar encerrados en casa".

Una de las protagonisas Cecilia Gessa, comparte con Urban, cómo está siendo su confinamiento: "Por el momento lo estoy llevando muy bien, esta pandemia que estamos pasando y que nadie esperaba, es grave. Por una vez, estamos todos en la misma frecuencia, tenemos que ser individualmente responsables por el bien común. Seguro que de esta salimos reforzados y mucho más agradecidos por lo que tenemos. Yo siempre he valorado muchísimo todo, ahora lo valoraré todavía más, si cabe. Soy de las que opina que todo pasa por algo. Y de todo lo malo siempre salen cosas buenas, como por ejemplo, la contaminación en nuestras ciudades, estamos dando un respiro a nuestro planeta".

Gessa recomienda que, para estar mejor durante estos días, a ella le viene bien "no centrarme en los problemas que ahora mismo no puedo solucionar". E invita a "prepárate para cuando todo esto pase como por ejemplo tener una rutina, ponerte horarios. Esto no son unas vacaciones, es solo un parón. Hoy en día, gracias a la tecnología, es fácil mantenerte ocupada, tienes clases gratuitas online prácticamente de todo. Yo voy a comenzar con dos cursos profesionales que me van a ir de maravilla para mi trabajo. Es el momento perfecto para hacer eso que siempre quisiste y nunca pudiste, ya sea por un tema económico o por falta de tiempo. Quien se aburre o no sabe qué hacer es porque realmente quiere. Es importante la rutina y unos horarios para sentir que realmente está aprovechando el tiempo.

Una vez organizado tu tiempo, verás que rápido pasa el tiempo, guárdate una hora o incluso dos repartidas a lo largo

del día para hacer ejercicio: yoga, estiramientos, meditación, baile o lo que sea que te haga mover el body y mantener la mente ocupada y/o relajada. La vida se ve de otra manera y de paso te pones en forma. notarse en forma es un buen

antidepresivo".

Y cómo no, la actriz nos habla de la dieta y alerta: "¡cuidado! no pasarse con los que todos sabemos que no debemos y comer más sano. De vez en cuando se puede pecar, está bien. Pero por salud física y mentalmente hablando manteneros alerta. Es importante verse bien, no estar todo el día en pijama y desarreglada, se puede estar guapa y mona en casa también, esto anima mucho".

La pareja de Carlos Bardem, tanto en la serie como en la vida real, recomienda: "Mantente en contacto con tu seres queridos. Es importante seguir relacionándote no solo por redes sociales. Verte la cara y conversar tranquilamente con tus amigos y familia por video llamada tranquilamente es una maravilla. Y en casa si estás en pareja. Tener citas para cenar, cenas especiales€ y lo que surja. No olvidemos la lectura, ¿Cuántos libros maravillosos teníais aparcados? Yo unos cuantos ¡ahora es el momento!"