Ordena el armario con los trucos de Marie Kondo

No siempre tenemos tiempo para dedicarle al gran olvidado de las limpiezas y el orden, los armarios. Ahora puedes aprovechar los días en casa y sacarles el máximo partido poniendo tu hogar a punto. ¿Todavía no los has ordenado? Hazlo de una sola vez, clasifica la ropa, aspíralo a fondo, utiliza cajas y apuesta por las perchas para tener un armario de película

Tener un armario ordenado no sólo depende de su tamaño, distribución o de elementos como cajones o baldas. Nuestra actitud y constancia a la hora de tenerlo organizado es clave, y extrañamos no tenerla, especialmente, cuando estamos frente a él buscando esa prenda que "debería estar ahí". Se trata habitualmente de uno de los elementos de la casa más castigados u olvidados, todo lo que queremos ocultar o hacer desaparecer de nuestra vista va directamente a ellos. Por eso, en ocasiones, quizás por falta de tiempo, quizás por algo de pereza, nos cuesta ponernos a limpiarlos y ordenarlos.

Ahora que tenemos más tiempo en casa, parece que no tenemos excusa, ha llegado el momento de poner a punto los armarios. Para ello, Kobold®, presenta los siete trucos para conseguir un armario de película, al estilo Marie Kondo.