Wild Ripple: «'Mal/Bien' es nuestra forma de evasión»

Desde 2018 poco se sabía del grupo valenciano Wild Ripple, hasta que el mes pasado volvieron a la escena musical con el lanzamiento de su disco Mal/Bien. Se trata de un proyecto muy elaborado y meditado, lleno de energía y que sigue el estilo Wild Ripple, con influencias del rock psicodélico y el punk de los años 80. Con Mal/Bien, Wild Ripple acerca a los oyentes un universo de evasión a partir de la propia música. El disco se compone de 10 canciones que reflejan situaciones de búsqueda personal o huida de la realidad. Asimismo, juegan un papel fundamental las melodías contundentes, con carácter y personalidad, cualidades que definen también la esencia del grupo. Con algunos proyectos en mente de cara al futuro, Mal/Bien es la prueba de que la «psicodelia de la terreta» ha vuelto para quedarse.

¿Cómo ha sido la vuelta de Wild Ripple después de los dos sencillos que sacasteis en 2018?

Manolete: Seguir desde entonces hasta Mal/Bien ha sido un proceso muy natural. En Ópalo entra el cuarto miembro que es Jorge, luego hacemos Tengo tu mente y ahí es cuando estábamos empezando a construir el disco Mal/Bien. Tardamos como un año y algo en empezar a grabarlo.

Miguel: Fue un disco muy producido, porque queríamos hacer algo más compacto que saliese del garaje y de escupir el primer disco. El primer álbum fue algo muy fácil y directo, entonces con éste queríamos ponernos un poco a prueba y ver hasta dónde podíamos llegar. Por otra parte también queríamos ampliar un poco, porque teníamos referencias distintas. Si nos apetecía hacer un tema más denso, pues se hacía, si queríamos hacer algo más «mainstream», lo llevábamos a nuestro terreno y lo hacíamos. Al final salieron bastantes temas, e incluso tuvimos que descartar algunos. Estamos pensando en retomar alguno de esos temas que se quedaron sin salir, pero de una manera diferente, porque vamos cambiando. Nos salen canciones y discos distintos y ahora estamos en otra onda. Igual el disco que viene sea menos denso, pero más directo y ordenado.

Manolete: De ahí lo que hablábamos de la naturalidad del proceso. Mal/Bien es un proceso muy natural aunque esté producido. Lo que nos está saliendo nuevo es lo mismo, nos estamos dejando llevar mucho. La cosa de Mal/Bien es que fuimos a grabar el disco adrede con Martín porque queríamos trabajar con una persona externa al grupo, que hiciese como de coaching por así decirlo. Hizo un trabajo psicológico muy grande con nosotros e intentó sacar el 100% de todos.

¿Qué representa para vosotros Mal/Bien?

Miguel: Una etapa complicada.

Mario: No, que va, es nuestra vida. Puede ser una etapa complicada, pero a la vez necesaria para poder salir adelante. Es súper mal y es súper bien.

Miguel: Es como un reto superado. Es complicado porque nunca nos habíamos enfrentado a algo así, entonces nos pusimos a prueba y ha dado resultado.

Psicodelia de la terreta, así habéis definido vuestro estilo. ¿Ha cambiado algo desde vuestros inicios como banda hasta ahora?

Manolete: No, lo único es que ahora somos un miembro más y la familia es un poquito más grande.

Mario: Más mayores, menos pelo (risas).

Manolete: Al final una etiqueta que mola mogollón es «psicodelia de la terreta», también nos han dicho «psicodelia torpe», en el buen sentido.

Miguel: Sí, en el buen sentido, porque siempre pasa algo en los bolos: se rompe algo, ponemos una piedra en frente del bombo para que no se mueva, Jorge toca el teclado apoyado en una tabla de planchar, y esas cosas. Es un poco por la imagen que sin querer proyectamos, pero nada más que eso.

Mario: Mal/Bien es nuestro día a día. Quien diga que su vida es perfecta y le va siempre súper bien es mentira. Hay momentos complicados y es mal.

Manolete: Otra cosa que no ha cambiado por ejemplo es que nos los gestionamos todo nosotros. Si recibimos ayuda de los demás, de lujo y bienvenida sea, pero nosotros en este punto gestionamos nuestras cosas.

¿Cómo definiríais Mal/Bien en una frase?

Miguel: Es algo que es parecido al momento de la vida en el que vivimos. Es un poco que aunque estés mal, es para bien, y aunque estés bien, seguro que va mal y luego estarás bien otra vez. Es el bucle de la vida.

Manolete: Lo podríamos resumir en que es un bucle.

Miguel: Es un riff.

¿Ha sido fácil escribir un disco de evasión desde la realidad?

Manolete: Sí, totalmente, porque nuestra propia vida es muy surrealista, entonces nos hace tocar el suelo.

Miguel: Nuestra realidad ya es una evasión, entonces, no es difícil porque vivimos en una evasión constante (risas).

Manolete: Wild Ripple para nosotros es lo que utilizamos para evadirnos de todo: trabajos, del día a día.

Miguel: Es lo que realmente somos.

Manolete: En cuanto a las letras, es algo que nos sale inevitablemente, porque fantaseamos con ser libres.

Mario: Fantasear igual no, procuramos vivir según esa filosofía, pero al final te evades de la realidad. Esta realidad es el hecho de tener que pagar movidas, que la gente te marea€ Te chocas con esta realidad y tratas de evadirte de ella, hasta el punto en que al final la aceptas.

Miguel: Nosotros sacamos las letras en relación a lo que nos transmite la melodía que hemos creado. La música que hemos hecho nos da la historia que hemos sacado en las letras. Nos imaginamos una situación. Nuestra forma de evasión es Mal/Bien.

Dentro de un álbum agitado y rockero como es Mal/Bien, ¿qué supone una canción más lenta y diferente como es Mal Bien?

Manolete: Una gozada.

Miguel: A mí me encanta, es mi canción favorita.

Manolete: Nos planteamos al principio de editar el disco, que en el orden estuviese la última, pero al final decidimos ponerla a mitad porque es cierto que es un tema que se va totalmente de los cánones de Wild Ripple. Al final somos gente que nos gusta el rock & roll clásico. Con esta canción, que en el disco le dimos muchas vueltas, llegamos a un punto en el que nos sentíamos muy identificados con este tema. Al principio esta canción la hacíamos un poco más funky, tenía otro rollo, casi en la grabación tiene un punto con la voz más rollo Lou Reed. Después nos dimos cuenta que la instrumental estaba guay, pero queríamos llevárnosla a nuestro campo.

Miguel: Nos apetecía hacer un tema elegante y es éste. Creo que ha quedado elegante.

Mario: Y qué solo eh (risas).

Al escuchar el disco da la sensación de que Zombie Chamán no está al final por casualidad debido a esa parte narrativa que tiene. ¿Qué supone eso?

Mario: Fue decidido en el último momento que fuera el último tema.

Miguel: Precisamente por el final narrativo quisimos que estuviera al final.

Manolete: Tenía más sentido que fuera la última canción. Es un poema que compusimos en medio de la grabación y decidimos que lo mejor era que Martín lo narrase en medio de la parte del solo. Cuando maduras el disco y lo escuchas, al final él solo se ordena.

Los temas del disco reflejan sensaciones encontradas. ¿Cómo ha sido el fusionar emociones tan opuestas dentro de un mismo proyecto?

Manolete: Creo que es por nuestras personalidades. Se muestran nuestras personalidades y el qué nos aportamos cada uno mutuamente.

Miguel: En todas las bandas pasa lo mismo. Los temas los hacemos todos, pero cada uno de nosotros tenemos unas preferencias hacia un tema concreto y nos implicamos más simplemente porque en ese tema puedes sentirte más identificado. Cada tema del disco coge un carácter diferente dependiendo de quién ha predominado creativamente en esa canción. Conociéndonos y sabiendo cómo componemos, tenemos bastante claro quién lleva la cabeza en cada canción.

¿Y quién es quién?

Miguel: Yo diría que soy la parte más mainstream. Jorge creo que es la parte más épica y siniestra, es una persona que es actor y es muy fantástico. Le gusta mucho meterse en las profundidades de la literatura un poco más interpretativa. Manolete viene bastante del punk, pero también tiene otros temas como Templo o Cuatro Perros, que tienen solos acojonantes.

Manolete: Mario es especialmente templanza y saber estar (risas).

Miguel: Mario creo que en este disco ha dado un paso brutal porque ha mejorado muchísimo, en el sentido de que ahora sabe qué hacer en cada parte. Es una persona muy enérgica y no conozco un batería que te suba el tema como Mario. Enseguida te lo lanza para arriba, y de la manera en que lo hace ya sabes de sobra que es él. Creo que destaca mucho Mario en este disco por cómo ha modulado la energía que tiene.

Mario: Gracias, gracias.

Le dais mucha importancia a la parte instrumental de vuestras canciones, especialmente en el final. ¿Qué es más importante, la letra o la instrumental

Miguel: La instrumental. Es la que nos hace la letra. La letra es una parte que metemos, pero al final siempre nos acaba llevando a ella la instrumental.

¿Hay algo que se deba saber del disco?

Manolete: Pues estuvimos en Bilbao grabando el disco en San Francisco, que es uno de los barrios más auténticos de allí. Y su esencia nos cautivó.

¿Qué será lo siguiente que se sepa de Wild Ripple?

Manolete: Lo nuevo súper nuevo es que estamos preparando un EP y no sabemos muy bien en qué onda. Nuestro objetivo es que salga antes de que termine el 2020.

Miguel: Están saliendo temitas, pero todavía no está muy claro el asunto.

Mario: Temitas no, temazos. Están saliendo temazos.

Miguel: Es que cuando empezamos el disco Mal/Bien era otra cosa que al final se ha convertido en esto, entonces al final no sabes muy bien dónde te va a llevar.

Manolete: Lo que tenemos súper claro es que antes de que termine el año queremos publicar un EP como mínimo.

Mario: Y algo relacionado con un actor también€

Manolete: Ahh sí. Vamos a sacar un single cuando se pueda haciendo un homenaje a Nicolas Cage, que no sé por qué nos gusta mucho, pero no tenemos una explicación ni nada.

Mario: No hay por qué tenerla, lo único es que se trata de Nicolas Cage y ya está.

Manolete: Nos partimos el culo con Nicolas Cage y queremos hacerle una canción. Descubrimos que se iba a retirar, entonces creemos que este 2020 es el momento.

Miguel: La canción la tenemos, hay que perfilarla un poco y saldrá como single.

Manolete: La canción se llama «El típico caso de Nicolas Cage».