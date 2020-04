¡Que empiece el espectáculo!

Los aficionados al mundo del motor ya tienen una alternativa al frustrado inicio de la temporada 2020. Los principales certámenes han apostado por un comienzo del año virtua,l en el que pilotos y jugadores profesionales de videojuegos son los protagonistas de unas más que emocionantes carreras.

l mundo del deporte ha sufrido, como el resto, el duro golpe de la crisis del coronavirus. Un parón el sufrido por la totalidad de especialidades que ha dejado a sus practicantes y espectadores huérfanos de un espectáculo cuya fecha de retorno aún esta por confirmar.

Un escenario en el que la industria del motor ha vuelto a ser la más rápida, echando mano de una original e interesante alternativa; los eSports. El sector del videojuego siempre ha tenido en el panorama de los deportes del motor a uno de sus principales pilares. Y este excelente grado de aceptación se ha traducido en una serie de campeonatos internacionales, en la que jugadores profesionales se han convertido en los nuevos ídolos de la afición.

Ahora, y aprovechando el hecho de que incluso algunos campeonatos no han llegado ni a poder comenzar, los responsables de los mismos han decidido trasladar la emoción de las carreras en vivo a las pruebas virtuales emitidas por internet e incluso por canales de televisión en todo el mundo. Los pioneros en poner en marcha esta fórmula han sido, como no, los americanos. El certamen de la NASCAR comenzó hace un mes con la retransmisión de sus carreras hasta el punto de contar con más de 1,3 millones de espectadores en la «Pro Series Invitational» emitida on line por FOX Sports. Tal ha sido el éxito que la cadena norteamericana emite una prueba semanal hasta el regreso de la competición.

MotoGP recogió de manera inmediata el guante y organizó una prueba en la que participaron un total de 10 pilotos de la categoría. Una carrera «inaugural» de la MotoGP Virtual Race que fue retransmitida por un total de 28 cadenas de todo el mundo (DAZN en España) y de la que salió vencedor el rookie Álex Márquez. Tal fue el éxito de audiencia obtenido, que se ha programado una segunda cita para este mismo domingo 12 de abril. La F1 tampoco ha querido quedarse atrás y, ha puesto en marcha las F1 Virtual Races Grand Prix Series en las que se juntan pilotos actuales como Charles Leclerc, ex F1 como Jenson Button y deportistas de elite de otras especialidades. Sin duda alguna, el mejor aperitivo para los amantes de la competición, a la espera que los motores vuelvan a rugir.