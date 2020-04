"La juventud es el periodo de la vida más doloroso"

Primero fue «Cromos» (Hall of Fame Records) y ahora es «Cronos», el nuevo trabajo de uno de los artistas/personajes/proyectos musicales más importantes, intransferibles e inabarcables de la historia del pop valenciano.

uando al Recluta Bufón le preguntaron por qué llevaba el lema «Nacido para matar» junto al símbolo de la paz dijo que tenía que ver «con la dualidad del hombre, eso que dice Jung». Caballero Reynaldo ha sacado Cronos un disco dual, entre el baile y la intimidad, la nostalgia y la perplejidad. «En un principio el orden iba a ser mezclado, una animada,una suave, etc -explica el inasequible Luis G., responsable de este proyecto musical con más de 45 discos a sus espaldas-, pero en un momento de inspiración comercial que no sé ni de donde me vino, me dije: qué coño, los supuestos singles primero y todos juntos. Luego nos dimos cuenta que conceptualmente cuadraba todo en tres bloques, cinco primeras más o menos animadas, un interludio de dos más suaves y acústicas, y cinco finales introspectivas y más emocionales».



Desde el título del disco, a la portada y al tema de varias de las canciones, el tiempo vuelve a protagonizar este disco, pero a diferencia de «Cromos» no hay tanta nostalgia sino cierta perplejidad.

Ambos discos están hechos con el mismo equipo de gente y casi con el mismo método de trabajo, y aunque el temario es bastante diferente sí que hay una continuidad en todo, en las letras y en las músicas. El próximo ya estoy pensando en titularlo Cosmos y que todo sea una especie de trilogía.

Empiezas el disco proclamando que «no tengo ni idea de lo que escuchan hoy» y que quieres ser un chaval «pero soy un carcamal». ¿Sufren el pop y sus aledaños un «peterpanismo» demasiado acusado?

El culto a la juventud, a mi modo de ver, es una chorrada. Uno solo se acuerda de lo bueno de cuando eres joven, pero en realidad es el periodo de la vida más desaprovechado y doloroso. Uno anda perdido y lleno de influencias pasajeras e inconsistentes hasta por lo menos los 30 años, que es cuando comienzas a asumir quién eres en realidad. Hay gente que sigue valorando sus ideales de juventud toda la vida, no es mi caso, lo cual no quiere decir que no sepa disfrutar de la nostalgia y de todo lo vivido como el que más, pero no me cambiaría por el zagal que fui hace 30 o 40 años ni loco. Si acaso solamente en el aspecto físico y de salud, claro. El verso «qué ha sido de la ilusión sin prisas» es de mi hijo Aníbal refiriéndose a los amigos de su infancia que estaban locos por hacerse mayores mientras él quería un poquito de calma y permanecer un poco más en la infancia y no crecer tan rápido. Resume muy bien el sentimiento humano de contradicción, nos pegamos la infancia queriendo ser mayores, y la madurez queriendo ser jóvenes. Más tontos no podemos ser.

Después de muchos discos de versiones, «Cronos» sigue la senda a los temas propios que fue «Cromos». ¿Qué te ha llevado a volver a confiar en tus composiciones?

Comencé a hacer discos de versiones por casualidad en el 2006 mientras aprendía a maniobrar la grabación digital y el estudio casero. Continué con ello porque me evitaba la tarea de buscar un cuerpo de trabajo con el que musiquear, que era lo que más me apetecía entonces, más allá de componer desde cero. Y continué porque era muy divertido y comercialmente más rentable. Hasta que me harté y encontré un método de trabajo fluido para volver a hacerlo, junto a Manoel Macía y Román García, piezas clave de todo ésto, y en éste último disco también con Santi Serrano. Incorporar letras de mi hijo ha sido por casualidad, resulta que ha salido un poeta espléndido y fonéticamente muy musical, así que cuando me atascaba con mis letras empecé a recurrir a lo suyo, con un resultado magnífico.

En «Yo mismo con mi mecanismo» apareces bailando con una camiseta de los XTC, cuya influencia creo que es bastante patente en el disco. ¿Sería posible que intentasen asaltar al rey Zappa en tus preferencias musicales, o pensar eso es una temeridad?

Ja ja, no es ninguna temeridad, el sambenito de zappa me lo tengo bien merecido porque lo exprimí mucho en su momento, pero en realidad probablemente sea más fan de XTC, Sinatra o Ian Anderson/Jethro Tull, incluso me atrevería a decir que mis discos tienen una influencia musical mucho mas evidente de ellos que de Zappa.

Llevas en la música desde los 15 años y la discografía reynalda consta de 45 discos (incluyendo los 6 acreditados a Los Visionarios). ¿Has llegado ya algún lugar o queda camino por recorrer?

No sé hacer otra cosa, es lo que más me gusta en la vida, tener grabaciones y proyectos de discos en la cabeza es mi motor diario, pero tampoco descarto dejarlo todo cualquier día y dedicarme a no hacer nada en absoluto.

Si Luis G. escuchara por primera vez «Cronos» en su casa de Utiel, ¿qué cara podría ante esos amigos de Facebook ante los que sueles analizar a algunos artistas populares?

Jajaja, yo creo que diría.. éste tío sí que mola!!