Ojo al plástico

omentos cruciales para sacar lo mejor de todos. El perro tiene un potencial infinito. Lo sé, la espera se hace a veces insostenible, estamos poniendo a prueba no solo la salud física también la mental, pero recordemos que a cambio estamos beneficiando enormemente a la naturaleza. Hasta las cabras han bajado a darse una vuelta por Barcelona, y algún jabalí se ha dejado ver en otros municipios; no os confiéis demasiado, los humanos no somos de fiar.

Esta es una verdadera pascua de reflexión, y una oportunidad para salir de nuestro epicentro. La vida a nuestro alrededor florece y se expansiona, y si le damos un empujoncito, el resultado cuando salgamos a pulmón abierto al exterior, será espectacular. Existen guantes desechables biodegradables que tardan en descomponerse de 1 a 5 años frente a los 100 años que tarda un guante convencional, por no mencionar los fabricados con almidón de yuca o almidón de maíz, que pueden ser depositarlos en el cubo de orgánico.

Millones de guantes y mascarillas son desechadas cada día, contribuyamos a la conservación del medio ambiente. A mayor salud planetaria mayor salud humana. Sabemos que tanto la contaminación y la agresión al hábitat natural donde ecosistemas de fauna y flora nos protegen, favorece la proliferación de nuevas epidemias. Los micro plásticos acaban en nuestros alimentos, y es momento de llevar por bandera un buen sistema inmunitario. Así que sin pánico, adelantémonos al futuro sanamente.



Mis queridos animales. 97.7

Todos los sábados, a las 10 horas