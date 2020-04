«Fleabag» es salvaje, divertida y endiabladamente contradictoria. Su protagonista provoca rabia y admiración a partes iguales. Pese a que es no es una serie para mujeres (hay que eliminar ese concepto), ella no pide perdón por estar orgullosa de serlo.

o, esta no es una serie para mujeres. Pese a que la protagonice una mujer, Fleabag intenta reflejar el patetismo de nuestra sociedad y la miseria moral que deja en cada uno de nosotros. Para ello, también narra la guerra de sexos, pero desde el punto de vista de un «Demiurgo» socarrón que como ocurre siempre se ríe de todos nosotros. Porque pelear por los privilegios de género no tiene sentido si todos somos igual de patéticos. Este «Demiurgo» en la ficción es Phoebe Waller-Bridge, un verdadero monstruo tanto al teclado como al frente de la cámara. Ella es la artífice de Fleabag y también su particular protagonista, una treintañera algo extraña que no para de cagarla. Desde su posición de mujer, Fleabag, que es así somo se llama en la ficción, cuenta su vida sin pedir perdón por todas las atrocidades que hace. No espera que la entendamos sino que nos riamos con ella. No pide que dejemos de criticarla, sino que nos anima. Porque ella no pide permiso por nada, ya que, aparentemente, no tiene nada que perder. Fleabag transcurre en Londres y sigue los pasos de esta mujer, que defiende con orgullo serlo a pesar de todo. A pesar de todos. La acompañan su hermana, su padre, su madrastra y su amiga, la que la abandonó por otra estupidez. Con Fleabag te ríes, pero también tienes ganas de llorar. Te sientes reflejado -reflejada- pero también quieres gritarle al televisor.

La serie ha nacido de la propia vida de Phoebe Waller-Bridge, una de las autoras más talentosas de Europa. Esta guionista y actriz inglesa escribió la trama de Fleabag basándose en un monólogo que hizo años antes con las anécdotas de una noche en Londres. El monólogo ganó un festival de comedia de Edimburgo. La serie ha sido aclamada por la crítica, entre otras cosas, por romper con la «cuarta pared», ya que Fleabag se comunica continuamente con el espectador, mirándole directamente a los ojos. Acumula casi una veintena de premios, incluyendo el Emmy a la Mejor serie de comedia. La producción cuenta con dos temporadas en Amazon, y todavía no se sabe si vendrá una tercera. Phoebe también es la creadora de la serie Killing Eve y Crashing. No las he visto, pero las voy a ver. No se pierdan Fleabag.