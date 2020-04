Ejercicio en casa: Quema grasa y mantente en forma

Levante-EMV te ayuda a mantenerte en forma durante el confinamiento al que nos obliga la crisis del coronavirus en Valencia y España. Si quieres hacer ejercicios fáciles en casa pero que resulten efectivos, aquí tienes la solución. Esta vez te proponemos una rutina de ejercicios quema grasas que te permitirán no sólo mantenerte en forma sino también moldear tu cupero. Se trata de una serie de movimientos sencillos en los que una entrenadora personal, Ester Martínez, te guía al ritmo de la música para que no descuides tu salud ni tu aspecto. No te llevará mucho tiempo y te hará sentirte mucho mejor. ¡Pruébalo!

Ejercicio en casa: Mantente en forma con Ester Martínez

Ester Martínez es profesora de Educación Física y entrenadora personal en Valencia. Es una profesional del mundo deportivo de reconocido prestigio que no sólo ofrece clases personales en distintos puntos de la provincia, sino que también imparte clase y elabora entrenamientos para varios centros deportivos valencianos. Ella ha diseñado para Levante-EMV una tabla de ejercicio en casa que puedes hacer fácilmente, aunque no tengas una excelente forma física. Sólo tienes que darle al play, subir el volumen y prepararte para cambiar tu rutina y mejorar tu salud. ¡Empezamos!





