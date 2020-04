Despensas de lujo para tiempos de guerra

Siempre he defendido que es imposible comer en casa como se come en un buen restaurante. Más allá del oficio que domina un buen profesional, está el capítulo del género. Por mucho que nos esforcemos, nunca llegaremos a conseguir los productos que los grandes restaurante reciben cada día. Lo queramos o no, la mejor gamba se queda en Dénia y el mejor chuletón se lo lleva siempre Askua. Pero esta crisis del coronavirus, algo bueno había de tener, nos da acceso a esos productos que en condiciones normales nunca llegarían a un domicilio particular. Dejamos aquí una selección de empresas que, ante el cierre de los restaurante, redirigen su oferta hacia el consumidor doméstico.



Vacum: Carnes de calidad

Vacum se dedica a la venta de carne de vaca vieja y madurada, un producto que se consume casi exclusivamente en la restauración. El cierre de los restaurantes pilló a José Rosell con más de mil canales en proceso de maduración. Una crisis que se antojaba catastrófica le dio la oportunidad de rescatar un proyecto que tenía hace tiempo en la cabeza: vender directamente a los consumidores. En Vacum producen una carne muy especial. No sólo está madurada, sino que el proceso se realiza en un ambiente en el que controlan la población de hongos para que, según ellos, sus carnes tengan un sello personal y reconocible, con un cierto retrogusto a avellanas y frutos secos. Trabajan con vacas muy gordas y bien alimentadas que provienen del triángulo mágico del bovino: Galicia, norte de Portugal y Castilla y León. Empezaron la cuarentena ofreciendo sólo chuletón, entrecot y solomillo, pero ante el éxito de la iniciativa han ampliado a carnes especiales y ahora puedes elegir entre diferentes razas y tiempos de maduración. Eso sí, a la hora de comprar has de hacerlos en packs que contienen 6 raciones para las carnes sin hueso y 3 cuando te decides por la chuleta.



Quesería Los Corrales: Originales

Angel Valeriano llegó a la Sierra de Espadán huyendo del bullicio de Madrid. Tenía claro su sueño. Una quesería pequeña, artesana, con productos de máxima calidad y leches del entorno. No fue fácil, pero lo consiguió. Fue pionero en hacer quesos de autor en España y el primero en la C. Valenciana en atreverse a producir quesos con recetas originales. Hoy cuenta con una catálogo de 5 referencias constantes y un puñado más de temporada. Todos ellos están elaborados con leches de ovejas y cabras de la propia Sierra de Espadán. La mayoría de leche cruda y algunos de ellos con leche procedente de ovejas guirras (la raza autóctona). Tienen desde quesos tradicionales (como el tronchón o el queso de oveja suave) hasta recetas más atrevidas, de pasta blanda y sabores intensos como su Penya Blanca (elaborado con leche cruda de oveja guirra) o el Espadán (un queso de leche cruda de cabra con 30 días de maduración). Frente a la adversidad, Ángel lanza la venta directa con entrega a domicilio. A través de su página web reciben pedidos que no exigen una factura mínima. Al día siguiente, recibes en casa tus quesos y, si el peso es de dos o más kilos, con los gastos de envío gratuitos. Conviene recordar que el queso congela muy bien sin perder cualidades.

Pepe Mendoza: Vinos personales

Quienes entienden de vino lo señalan como el gran sabio de la enología valenciana, el que mostró el camino a la generación que instaló las primeras bodegas de autor en un terruño orientado a las grandes elaboraciones. Casa Agrícola es un proyecto basado en variedades autóctonas, que quiere valorizar uvas olvidadas como la monastrell, giró, alicante bouschet, moscatel ó merseguera. Son vinos de mínima intervención, que huyen del término «natural» pero se elaboran con el mínimo sulfuroso, sin clarificar, ni filtrar ni pasar por frío. Todos los vinos de Casa Agrícola son muy personales. Desde su Pureza (un moscatel elaborado después de estar 7 días en contacto con sus pieles y 6 meses de maduración en ánforas) hasta el Veneno (elaborado con monastrell y la escasísima giró). Pero en su obsesión por innovar e investigar, Pepe ofrece una serie de vinos de pequeñas producciones (a veces no más de 300 litros) elaborados con técnicas y parcelas imposibles de reproducir a gran escala. Por ejemplo, un moscatel con velo de flor o un monastrell 100% con 14 meses de barrica proveniente de una minúscula pero privilegiada parcela. Para la comercialización, Pepe huye de la frialdad de la página web y propone a sus clientes un contacto directo.



Terra i xufa: Producto natural

Los mercados municipales han salido muy perjudicados con las restricciones a la movilidad. El mercado ya no es el lugar de compra de los vecinos de la calle sino el espacio en el que un tipo de consumidor concreto, exigente y bien formado, se desplaza para comprar lo que no encontraría en otros comercios que le quedan más mano. Terra i Xufa, que es un comercio muy especial, recibe clientes de toda València. Se trata de un colmado a la vieja usanza en el que el consumidor puede encontrar todo lo que necesitaría para completar una dieta mediterránea pero de estricta proximidad y 100% ecológico. De la noche a la mañana los clientes de este colmado se vieron obligados a suministrarse de productos comunes en los lineales de los supermercados. Hasta que Emilio Plomer se decidió a afrontar el reparto a domicilio. De manera temporal, y mientras dura esta crisis, recibe pedidos por whastapp que él mismo reparte después a domicilio. Si la montaña no va a Mahoma€ Disponible en todo el área metropolitana de València.



Extremopuro: Extremadura

Esta empresa produce uno de los mejores jamones de España. Un producto principalmente enfocado a la hostelería pero hace más de cinco años que empezaron a vender directamente al consumidor. En enero de 2019 afrontaron un proyecto de expansión que los han posicionado en lo que los expertos llaman «market places». Esta crisis les ha pillado pues con los deberes digitales hechos. Frente al incremento de pedidos sólo han necesitado implicar a todas las demás áreas de la empresa en este canal que de la noche a la mañana se ha convertido en el puntal de la empresa. En la venta online ofrecen productos 100% ibéricos y alimentados sólo con bellotas donde venden jamones y paletas pero también otras chacinas del cerdo. Los ofrecen en formatos que van desde los 40 gramos hasta el jamón o la chacina entera. No hay pedido mínimo y entregan en dos días en cualquier punto de España.