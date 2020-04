«Cuando nos quitemos los disfraces se descubrirá que somos Sabina y Serrat»

Los máximos exponentes del subnopop han irrumpido en la tranquilidad de los hogares españoles en pleno confinamiento para gritar «Agapimú». Para hacerlo han contado con la ayuda de Ana Belén, ah y también la de un calcetín.

P Tanto Andrea Levy (PP) como Podemos han recomendado la escucha de vuestra versión de «Agapimú». ¿A qué esperáis para ponerle, por fin, una letra al himno de España que una al pueblo?

R La letra al himno ya se la puso Marta Sánchez. No podemos competir. Nuestro subnopop es un edificio de dos plantas y el de Marta es el Empire State.

P Ana Belén es a una «mocatriz» (modelo, cantante y actriz) lo que ... (terminen ustedes la frase)

R No, el concepto está mal usado en este contexto: Ana Belén tiene una sólida carrera como actriz e infinidad de nominaciones a los Goya; es una profesional de la canción, avalada por decenas de años de trabajo y respaldada por una voz prodigiosa; y, aunque belleza, estilo y elegancia tiene para asfaltar una comarcal, como demuestran sus numerosos posados para revistas, no creo que se considere modelo. En el caso de las mocatrices –o mocatores–, el peso atómico de la suma de sus tres profesiones es, desafiando a las leyes de la aritmética, cero absoluto. A la inversa de como ocurría en el santo dogma de fe, estos tres conceptos no son uno y trino, sino trino y nada. Ana Belén es a una mocatriz lo que Marlon Brando a Toni Cantó o lo que Salvador Allende a Toni Cantó.

P ¿El siguiente paso en vuestra carrera debería ser un remake de «Zampo y yo»? En ese caso, y dando por hecho que Ana Belén volvería a ser Yo ¿quién de vosotros dos haría de Zampo?

R La carrera cinematográfica de Ana Belén es tan rica y tan fascinante que sería difícil elegir entre sus múltiples ofertas, pero Carlos Ojete se inclina más por una nueva versión de La casa de Bernarda Alba en la que él se reserva, por amargura y sequedad de piel, el papel de Bernarda. Aníbal Calor, por su parte, elige La pasión turca, y se ha pedido hacer el turco guapo, y... ¿De qué te ríes?

P Cher se preguntó hace unos días en un tweet «WTF es 'Agapimú'». ¿Habéis aprovechado para contactar con ella y proponerle que colabore en una subno-versión de «Believe»?

R A nosotros nos gustaría más versionar un tema de la época de Sonny & Cher, el «I got you babe» («Tengo un bebé»), en contra del aborto.

P «Me siento nueva, como la nieve cuando nieva», «Eres fuego y frío, Ni más ni menos amor mío» ¿Cómo una letra tan críptica ha logrado convertirse en un éxito viral entre tanta competencia vírica?

R Porque al igual que nosotros, la gente busca la pureza naif con toda su sencillez, esencia e ingenuidad. Todo esto hay que agradecérselo al maestro Luis Gómez-Escolar, que con muy buen criterio se pasó por el pepe la letra original y reescribió para Ana Belén otra mucho más surrealista, onírica e incluso erotic soft («entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto»), dotándola de una sugestiva y alucinógena entidad propia. Si a esto le añadimos que tiene un solo de castañuelas pues para qué te voy a contar.

P «Entras en mi cuerpo como la lluvia entra en mi huerto» y «Tocas mi cintura como la hiedra toca altura». ¿Pueden las canciones con este acogedor calorcito erótico setentero combatir al porno explícito del reguetón?

R Con su idiosincrasia arrabalera, la música latina es todo lo que el covid-19 necesitaba para propagarse. Esto con la zarzuela no pasaba porque te permitía una distancia suficiente como para no tener que olerle el pozo castizo a la persona que tenías delante. Porque no nos engañemos, en Madrid, a finales del siglo XIX había bocas podridas a tutiplén. Hoy en día, la gente está cansada de tanto restregón y por eso vuelve la sensualidad cándida fundamentada en lo sutil y lo contenido. Un párvulo beso de buenas noches en la puerta de la bolera y hasta mañana.

P ¿Qué tiene de malo el «Resistiré» del Dúo Dinámico para haber intentado quitarle el trono de la canción pandémica con «Agapimú»?

R Es una gran canción, muy bien compuesta, con una melodía potente y pegadiza y una letra espectacular. No tiene nada de malo. Igual que el agua. El agua es maravillosa y sacia. ¡Qué rica está cuando tienes la sed! ¿Has probado a beberte 50 litros?

P La distancia social parece hecha a vuestra medida. ¿Qué otras medidas recomendáis a vuestros fans en estos tiempos inciertos?

R Claro, nosotros la llevamos bien, porque somos misántropos. La gente lejos es una necesidad, y el metro de distancia es una medida que vamos a adoptar en nuestra vida post-pande. Además de eso animamos a que la gente se reinvente. Que aprovechen el encierro para cambiar algo. De corte de pelo para los menos valientes a cirugía estética casera para los más atrevidos. De las dos cosas hay tutoriales en internet.

P ¿Cómo habéis conseguido resucitar a Paco Rabal para que recite la introducción de «Agapimú»?

R Pues fíjate que después de varios intentos conseguimos resucitarlo pero cuando le contamos la idea nos dijo que se tenía que ir, que había quedado. Entonces llamamos a Juan Ochoa, que además de tener el timbre de voz de las deidades más atávicas, sabe imitar muy bien los acentos.

P Creo que el vídeo lo habéis grabado cada uno en su casa. ¿Qué hubiéramos visto en vuestras respectivas casillas si la cámara hubiera abierto el plano un poco más?

R En casa de Aníbal Calor hubiéramos visto su colección de miniaturas pictóricas del renacimiento carolingio formando en la pared la palabra «Nachocano». Carlos Ojete estaba al lado de la estantería con su colección de películas de Tarkovski. Ana Belén tenía en la pared enmarcado el Boom 5 en vinilo. Y Sr. Calzetto vive en un piso sin amueblar. Bueno, mira, la verdad es que nos saltamos el confinamiento y nos juntamos todos en una casa montando cuatro decorados diferentes.

P ¿Algún día haréis como los Kiss cuando se quitaron las máscaras, y os cambiaréis el vestuario para demostrar que sois músicos serios y no solo un fenómeno de fans?

R Sí. Cuando nos quitamos los disfraces se descubrirá que somos Joaquín Sabina y Serrat y todo el mundo lo celebrará como el Año Nuevo chino.

P Por último, me preocupa el estado de vuestra amiga Maribel. ¿Cómo lleva el confinamiento?

R Pues está regular, así que bien. Nos ha reenviado por whatsapp los resultados de los análisis que se hizo en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València:

Tiroides: REGU

Triglicéridos: MAL

Colesterol: MAL

Tensión: MAL

Glóbulos rojos: POCOS

Glóbulos blancos: NO SE OBSERVAN

Coronavirus: PROGRESA ADECUADAMENTE

Azúcar: MUCHA