un conejo ilustrado

Hace unos días, recibía de un amigo la siguiente carta:

«Mi querida Ata. Me había propuesto salvar al conejo Batman. De piel y torso blanquinegro. Sometido al hacinamiento de la granja. A eso de las cinco llegué a ella. No provisto de las herramientas necesarias. El viaje era corto. Subió al coche. En el desplazamiento de su liberación no dio muestras de estrés. En menos de cinco minutos llegaríamos al hogar familiar. Abrí la puerta de la vivienda. Un largo pasillo le esperaba con un buen grapado de libros sujetando el gotéele de la pared. Nervioso, recorrió de cabo a rabo la estrecha y larga vía que conducía a la terraza, olfateando a clásicos como Shakespeare. Todo era nuevo para él, en un día de recuerdos, de República. Era su nuevo hogar. Entre libros. Comió y bebió. Pasó la noche entre periódicos, protegido por el tambor de una lavadora, acurrucado. A la mañana siguiente amaneció juguetón. Era uno más de la familia con plenos derechos y mismas obligaciones. Batman es libre en un planeta confinado».

¡Bravo! ¡Salvado de la cazuela! un simple conejo, cuyo mundo desconocemos.

Los animales domésticos se han adaptado a nuestra vida, así que callan, escuchan, nos traducen y guardándose los instintos, actúan complaciéndonos.

Pero a los conejos les gusta hacer galerías de cientos de metros, cámaras para los cachorros, respetar sus jerarquías y vivir en comunidad felices. Ahora Batman aprenderá a ser ilustradamente humano pero en su corazón latirá un conejo libre que inspirará a mi amigo a pulsar con él.



Mis queridos animales. 97.7

Todos los sábados, a las 10 horas