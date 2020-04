Sal corriendo

La judía ultraortodoxa utiliza la palabra «buntarish» para designar a aquellas personas que se salen de la norma. Su norma, claro está. Se dice «buntarish» para referirse al rebelde y al que de repente, desaparece. Como ocurre en la serie Unorthodox, la producción que ya es un fenómeno cultural en Netflix. Enfocada como una miniserie de 4 capítulos, la serie narra la historia de Esty Saphiro, una joven de 18 años que decide huir de Williansbourg, el barrio donde se concentra la mayor comunidad de judíos ultraortodoxos en Nueva York. Vista como una «outcast» desde su nacimiento, ya que su madre escapó de la comunidad al poco de tenerla, Esty se ve abocada a un matrimonio de conveniencia. Pese a todo, la protagonista no puede ignorar sus deseos de libertad y emprende su huida hacia Alemania, un viaje de autoconocimiento que pondrá en jaque a su familia y a ella misma. Esty, con orígenes familiares húngaros y alemanes, estira la cuerda hasta el límite, hasta que solo queda un filo estrecho a punto de romperse. La serie es interesante por mostrar desde cerca parte de las tradiciones de la comunidad judía estadounidense, como ya mostraron otros autores como Philip Roth y documentales como One uf us, disponible en Netflix. Sin embargo, ninguno de ellos cuenta para su historia con un elemento como Shira Haas, la actriz de 24 años que ha dado el salto a Hollywood gracias a Unorthodox. La intérprete israelí es el gran hallazgo del año en la pequeña pantalla. Ha sabido captar la tensión, el conflicto identitario y la contradicción de una joven que se debate entre dos mundos sin ser ella de ninguno de ellos.

La serie se basa en Unorthodox: el escandaloso rechazo de mis raíces jasídicas, la autobiografía de Deborah Feldman, una neoyorquina que emprendió la misma huida que Esty.

La serie también cuenta con algunos planos memorables, como el momento en el que la protagonista se sumerge en uno de los lagos que fue testigo de «La solución final», que supuso la muerte de millones de judíos justo antes de la guerra. En este baño, la protagonista muda de piel para poder sumergirse en el mundo como alguien nuevo. Unorthodox es perfecta para lograr que el confinamiento sea como el baño de Esty. Imborrable.